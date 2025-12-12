الجمعة 12 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الملحوظ والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و6.5 جنيه للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 و14 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و10.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 18 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيها عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 10 إلى 15 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 15 إلى 20 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 9 و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 9 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 20 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 20 و24 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 11 و13 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 30 إلى 34 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

