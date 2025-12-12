تعرف على شخصية سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المصيدة

18 حجم الخط

انضمت الفنانة سلوى خطاب مؤخرًا لأبطال مسلسل المصيدة مع الفنانة حنان مطاوع، ومن المقرر أن تجسد شخصية والدتها ضمن أحداث العمل.

وتبدأ سلوى خطاب تصوير أحداث دورها خلال الأسبوع المقبل، داخل ديكور أساسي للعمل بإستديوهات الأهرام، وتجميعها المشاهد التي تقوم بتصويرها بالفنانة حنان مطاوع.

ومسلسل المصيدة من إنتاج ممدوح شاهين تأليف يحيى حمزة وإخراج مصطفى أبو سيف، ويشارك في بطولته كل من خالد سليم، عمرو عابد، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.



وتلعب حنان مطاوع شخصية سيدة أعمال تتعرض للمطاردة من بعض العصابات بسبب مكسبها لبعض العمليات التجارية التي تجمعهما، والعمل من إنتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكان آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل صفحة بيضا الذي تم عرضه وحصل على نسبة مشاهدة عالية وإشادات من الجمهور والنقاد.



أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

آخر أعمال سلوى خطاب

وكان آخر أعمال الفنانة سلوى خطاب هو مسلسل "حكيم باشا"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.، والعمل من بطولة مصطفى شعبان، وشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور

