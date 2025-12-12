موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب الأردن، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

موعد مباراة العراق والأردن اليوم في كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب العراق نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والعراق والأردن والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب المدينة التعليمية.





القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن في كأس العرب

وتذاع مباراة العراق أمام الأردن عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما منتخب الأردن كان قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأردن ضد العراق مع السعودية والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدور ربع النهائي من كأس العرب 2025.

تصريحات مدرب الأردن

وكان جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني، أعرب عن ثقته الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تخطي التحدي الصعب أمام العراق في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

وقال السلامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "تنتظرنا مباراة قوية أمام المنتخب العراقي، الخصم الوحيد الذي يمكن أن يكون أمامنا في المباريات المقبلة هو أنفسنا"، في إشارة إلى أهمية التركيز والانضباط الذهني داخل الفريق.

وأضاف مدرب النشامى: "مباراة خروج المغلوب لها طقوسها الخاصة، وجميع اللاعبين يدركون مسؤولياتهم"، مؤكدًا أن الفريق جاهز بدنيًا وذهنيًا لتقديم أفضل ما لديه في أحد أهم أدوار البطولة.

ويأمل الجمهور الأردني أن يواصل المنتخب مسيرته بثبات، وأن ينجح السلامي في قيادة النشامى نحو نصف نهائي البطولة في مواجهة تُعد من الأقوى على مستوى ربع النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.