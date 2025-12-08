وزير النقل يتفقد مشروعات القطار الكهربائي السريع وكباري المزلقانات بالمنيا (صور)

18 حجم الخط

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، اليوم الإثنين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال زيارة تفقدية شملت عددًا من مشروعات النقل والبنية التحتية بمحافظات الصعيد، وفي مقدمتها محطات ومسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، إضافة إلى كباري المزلقانات ومحاور النيل.

شبكة القطار الكهربائي السريع في المنيا

وخلال الجولة في محافظة المنيا تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والذي يضم محطات رئيسية تخدم محافظات الصعيد، من بينها محطة المنيا، المقرر أن تقدم خدماتها لأبناء المحافظة وزائريها، وتدعم مناطق الريف المصري الجديد والمواقع السياحية، بما يعزز الاستثمار ويطوّر الظهير الصحراوي لمدينة المنيا.

منظومة النقل الجماعي الأخضر

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع يمثل طفرة كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر، مؤكدًا أنه سيُسهم في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمختلف موانئ التصدير، كما يربط المناطق السياحية بمحاور الحركة السريعة، ويدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويخلق محاور جديدة للنمو ويوفر آلاف فرص العمل.

إنشاء كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة

كما تفقد الوزير أعمال المرحلة العاجلة من خطة إنشاء كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، والتي تشمل تنفيذ 53 كوبريًا، تم الانتهاء من 32 منها حتى الآن، من بينها كوبري الإخصاص بالمنيا، بهدف تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث.

مشروعات القطار الكهربائي السريع

الكدواني يستقبل كامل الوزير لمتابعة مشروعات القطار الكهربائي في المنيا، فيتو

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن مشروعات القطار الكهربائي السريع بالمحافظة تمثل نقلة نوعية كبرى في منظومة النقل والتنمية بالمنيا، موضحًا أنه تم تخصيص مساحة أمام محطة القطار السريع لإنشاء مجمع خدمات لوجستية يدعم المشروع ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزيز حركة التجارة والصناعة.

وأشار المحافظ إلى أن محطة المنيا ستخدم شريحة واسعة من المواطنين، وتربط المحافظة بمحافظات الصعيد بشكل مباشر، مما ينعكس على حركة التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المنيا.

وأكد كدواني أن المحافظة تعطي أولوية لتطوير محاور النيل وكباري المزلقانات، لدورها الحيوي في تحقيق السيولة ورفع معدلات الأمان والحد من الحوادث وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع مشروعات البنية التحتية في مقدمة أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

