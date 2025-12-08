الإثنين 08 ديسمبر 2025
خروج جثامين قضاة المنيا الأربعة من مستشفى ملوي وسط إجراءات أمنية مشددة

شهد محيط مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، اليوم، لحظة خروج جثامين المستشارين الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حادث الطريق الصحراوي الشرقي بملوي، وذلك تمهيدًا لنقلهم إلى مدينة المنيا لبدء المسيرة الرسمية المقررة لهم.

وجاء خروج الجثامين وسط إجراءات أمنية مشددة، بإشراف الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، وتأمين كامل لخط سير سيارات النقل الجنائزي المعنية بنقل النعوش الأربعة إلى مدينة المنيا.

مسيرة رسمية بالنعوش الأربعة نحو مسجد سيدنا الفولي

وبحسب الترتيبات الرسمية، تتحرك سيارات الجثامين فور وصولها إلى مدينة المنيا إلى أمام نادي القضاة، حيث تبدأ المسيرة الرسمية بالنعوش الأربعة التي تسير وفق خط سير محدد إلى مسجد سيدنا الفولي لأداء صلاة الجنازة عليهم.

وتشارك الهيئات القضائية وممثلون عن الجهات المعنية في المسيرة الرسمية التي تأتي تكريمًا لجهود المستشارين الأربعة الذين وافتهم المنية خلال أداء عملهم، بعد حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز ملوي.

دفن كل جثمان في مثواه الأخير

وعقب الصلاة في مسجد سيدنا الفولي، تتحرك سيارات الجثامين إلى مقابر ذويهم، حيث يُوارى كل نعش في مثواه الأخير وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وتستمر الجهات الأمنية بالمنيا في تأمين خط السير والتجمعات الرسمية حتى انتهاء مراسم الدفن بشكل كامل، ضمن خطة شاملة لضمان انسياب الحركة وتنظيم المراسم.

