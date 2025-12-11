18 حجم الخط

شهدت قرية تلة بمركز المنيا مساء اليوم حالة من الزحام أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025، مع توافد أعداد كبيرة من الناخبين عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، الأمر الذي أدى لامتداد الطوابير أمام المقار الانتخابية وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم الحركة.

زحام متزايد أمام لجان قرية تلة بالمنيا خلال الفترة المسائية لانتخابات النواب 2025

إنتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا، فيتو

وتوافد أهالي قرية تله بـ محافظة المنيا على اللجان مرددين دعوات للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا فيما أكد القائمون على العملية الانتخابية أن الإقبال المسائي في قرية تلة يعد من الأعلى مقارنة بساعات الصباح، خاصة مع حضور الشباب والموظفين بعد انتهاء أعمالهم.

تنظيم دخول الناخبين

انتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو

كما واصلت القوات المكلفة بالتأمين تنظيم دخول الناخبين، ومنع التكدس داخل حرم اللجنة، مع توفير مسارات خاصة لكبار السن والسيدات، لضمان سهولة الوصول إلى غرفة التصويت.

الهيئة الوطنية للانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو

حيث أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، واللجان ستستمر في استقبال الناخبين حتى انتهاء المواعيد المقررة وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

