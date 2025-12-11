الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

زحام متزايد أمام لجان قرية تلة بالمنيا خلال الفترة المسائية لانتخابات النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
شهدت قرية تلة بمركز المنيا مساء اليوم حالة من الزحام أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025، مع توافد أعداد كبيرة من الناخبين عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، الأمر الذي أدى لامتداد الطوابير أمام المقار الانتخابية وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم الحركة.

وتوافد أهالي قرية تله بـ محافظة المنيا على اللجان مرددين دعوات للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا فيما أكد القائمون على العملية الانتخابية أن الإقبال المسائي في قرية تلة يعد من الأعلى مقارنة بساعات الصباح، خاصة مع حضور الشباب والموظفين بعد انتهاء أعمالهم.

تنظيم دخول الناخبين

كما واصلت القوات المكلفة بالتأمين تنظيم دخول الناخبين، ومنع التكدس داخل حرم اللجنة، مع توفير مسارات خاصة لكبار السن والسيدات، لضمان سهولة الوصول إلى غرفة التصويت.

الهيئة الوطنية للانتخابات

حيث أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، واللجان ستستمر في استقبال الناخبين حتى انتهاء المواعيد المقررة وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات المنيا اليوم زحام اللجان في تلة إقبال الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025 المنيا انتخابات طوابير الناخبين قرية تلة مركز المنيا إقبال مسائي أمام اللجان أخبار الانتخابات في المنيا الهيئة الوطنية للانتخابات تامين اللجان الانتخابيه قرية تلة بمركز المنيا

