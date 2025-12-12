الجمعة 12 ديسمبر 2025
مؤشرات أولية تكشف دخول أربعة مرشحين جولة الإعادة بانتخابات أبو قرقاص 2025 في المنيا

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تقدم أربعة مرشحين لخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات اللجان بالمركز.

 

مؤشرات أولية تكشف دخول أربعة مرشحين جولة الإعادة بانتخابات أبو قرقاص 2025 في المنيا

وجاءت النتائج الأولية للمرشحين الأربعة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا الذين يتنافسون على مقاعد الدائرة كالتالي:
مجدي سعدي: 16,489 صوتًا.
حازم فاروق: 15,968 صوتًا.
مصطفى التوني: 12,872 صوتًا.
حسام أبو زيد: 12,122 صوتًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية لجولة إعادة الدوائر التي أُعيدت بقرارات من المحكمة الإدارية العليا، في يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتشهد محافظة المنيا، ومن بينها دائرة أبوقرقاص، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب خلال يومي 4 و5 يناير 2025، وسط ترقب كبير من الناخبين لحسم المنافسة بين المرشحين المتأهلين.

