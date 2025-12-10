الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب بالمنيا، حضور طفيف وتكثيف أمني وضبط مخالفات في محيط لجنة بملوي

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا منذ بداية انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا حتى الآن، حالة طفيفة من الحراك الانتخابي الملحوظ داخل مختلف اللجان، وسط حضور جماهيري متباين من مركز لآخر، مع انتشار أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

انتخابات النواب في المنيا، حضور طفيف وتكثيف أمني داخل لجان وضبط 3 أشخاص بحوزتهم دعاية انتخابية وأموال في محيط لجنة بملوي

وتتابع غرفة عمليات محافظة المنيا سير العملية بالمقرات التي تم اعتمادها، إلى جانب لجان تم نقلها أو إلغاؤها في بعض القرى لأسباب تنظيمية، وهو ما أثار تساؤلات بين الأهالي، قبل أن تؤكد الجهات المختصة أن جميع الناخبين تم توجيههم للجان بديلة قريبة دون تعطيل.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم دعاية انتخابية وأموال في محيط لجنة بملوي

 

بدأت النيابة العامة في المنيا التحقيقات مع ثلاثة أشخاص جرى ضبطهم  اليوم في دائرة مركز ملوي، بعد العثور بحوزتهم على كروت دعاية انتخابية وبمبالغ مالية.

تحركات مريبة للأشخاص الثلاثة

وأفادت مصادر أمنية أن القوة المكلفة بتأمين محيط إحدى اللجان رصدت تحركات مريبة للأشخاص الثلاثة، وبمناقشتهم عُثر بحوزتهم على كميات من البطاقات الدعائية لمرشح محدد، إضافة إلى أموال يُشتبه في تجهيزها للتوزيع داخل نطاق اللجنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بملوي  أن المتهمين كانوا يستعدون لتوزيع المضبوطات على الناخبين أثناء دخولهم اللجان، بهدف التأثير على اتجاهات التصويت ودفعهم لاختيار المرشح محل الدعاية.

إجراءات قانونية فورية واستمرار التحقيقات

تم تحرير محاضر رسمية بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق للاستماع لشهود الواقعة، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة باللجنة، والوقوف على مدى اتصال المتهمين بأي حملة انتخابية أو جهة تمويلية.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الأجهزة الأمنية تعمل على منع أي محاولة لشراء الأصوات داخل أو خارج اللجان، في إطار توجيهات مشددة بإحكام السيطرة على المحيط الانتخابي حتى انتهاء العملية.

متابعة دقيقة للعملية الانتخابية داخل المحافظة

وفي السياق ذاته، تتابع مديرية أمن المنيا ومجلس المدينة أعمال التأمين داخل اللجان وخارجها، والتعامل مع أي شكاوى تخص نقل لجان أو تغيير مقار انتخابية، مع توفير وسائل إرشادية للناخبين لتخفيف التكدس أمام بعض اللجان ذات الكثافة العالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات المنيا لجان الانتخابات ملوي شراء الأصوات النيابة العامة المنيا ضبط دعاية انتخابية الأمن يؤمن اللجان اخبار المنيا اليوم الانتخابات البرلمانية لجان ملغاة مخالفات انتخابية تأثير على أصوات الناخبين أخبار ملوي محافظة المنيا انتخابات

مواد متعلقة

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

خروج جثامين قضاة المنيا الأربعة من مستشفى ملوي وسط إجراءات أمنية مشددة

وزير النقل يتفقد مشروعات القطار الكهربائي السريع وكباري المزلقانات بالمنيا (صور)

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 8 في حادثي تصادم بالمنيا

الأكثر قراءة

الطقس الآن، الأرصاد تحذر 7 محافظات من الأمطار والرياح

بعد إنقاذ طفلين مصابين في مستشفى كفر الزيات العام، ما هي إسفكسيا الغرق؟

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

بعد عرض حلقاته الأولى، "ميدتيرم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

انتشال أتوبيس عقب انقلابه بسبب الأمطار في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads