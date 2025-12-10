انتخابات النواب بالمنيا، حضور طفيف وتكثيف أمني وضبط مخالفات في محيط لجنة بملوي

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا منذ بداية انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا حتى الآن، حالة طفيفة من الحراك الانتخابي الملحوظ داخل مختلف اللجان، وسط حضور جماهيري متباين من مركز لآخر، مع انتشار أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وتتابع غرفة عمليات محافظة المنيا سير العملية بالمقرات التي تم اعتمادها، إلى جانب لجان تم نقلها أو إلغاؤها في بعض القرى لأسباب تنظيمية، وهو ما أثار تساؤلات بين الأهالي، قبل أن تؤكد الجهات المختصة أن جميع الناخبين تم توجيههم للجان بديلة قريبة دون تعطيل.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم دعاية انتخابية وأموال في محيط لجنة بملوي

بدأت النيابة العامة في المنيا التحقيقات مع ثلاثة أشخاص جرى ضبطهم اليوم في دائرة مركز ملوي، بعد العثور بحوزتهم على كروت دعاية انتخابية وبمبالغ مالية.

تحركات مريبة للأشخاص الثلاثة

وأفادت مصادر أمنية أن القوة المكلفة بتأمين محيط إحدى اللجان رصدت تحركات مريبة للأشخاص الثلاثة، وبمناقشتهم عُثر بحوزتهم على كميات من البطاقات الدعائية لمرشح محدد، إضافة إلى أموال يُشتبه في تجهيزها للتوزيع داخل نطاق اللجنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بملوي أن المتهمين كانوا يستعدون لتوزيع المضبوطات على الناخبين أثناء دخولهم اللجان، بهدف التأثير على اتجاهات التصويت ودفعهم لاختيار المرشح محل الدعاية.

إجراءات قانونية فورية واستمرار التحقيقات

تم تحرير محاضر رسمية بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق للاستماع لشهود الواقعة، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة باللجنة، والوقوف على مدى اتصال المتهمين بأي حملة انتخابية أو جهة تمويلية.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الأجهزة الأمنية تعمل على منع أي محاولة لشراء الأصوات داخل أو خارج اللجان، في إطار توجيهات مشددة بإحكام السيطرة على المحيط الانتخابي حتى انتهاء العملية.

متابعة دقيقة للعملية الانتخابية داخل المحافظة

وفي السياق ذاته، تتابع مديرية أمن المنيا ومجلس المدينة أعمال التأمين داخل اللجان وخارجها، والتعامل مع أي شكاوى تخص نقل لجان أو تغيير مقار انتخابية، مع توفير وسائل إرشادية للناخبين لتخفيف التكدس أمام بعض اللجان ذات الكثافة العالية

