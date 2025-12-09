أخبار الحوادث اليوم: المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين .. الحبس سنتان للبلوجر أم سجدة.. النيابة تفتح تحقيقا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة بمدرسة الإسكندرية

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم بالنشر من أعمال الحفر بالعقار محل سكنه بالدقهلية مما أدى لإلحاق الضرر بالعقار.. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناد صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عاطلا و3 سيدات بمحافظة الإسكندرية لممارستهم الفجور والأعمال المنافية للآداب.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الغش التجاري وحماية المنتجات المتداولة في الأسواق.

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بالسجن المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين بعد إدانة المتهمين بقيادة وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بما يُخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.

أصدرت النيابة العامة، منذ قليل، بيانا تؤكد فيه أنه في أقل من عشرة أيام صدر الحكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية، وتؤكد النيابة العامة حماية الأطفال وفتح تحقيق جديد فى القضية.

ارتفع عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحاولة اليها من محكمة شمال القاهرة الي 5طعون حمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الايجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7سنوات.

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم حبس البلوجر أم سجدة 6 أشهر، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام، وقضت بتعديله إلي سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.

ألقت مباحث قسم شرطة الأقصر القبض على عنصر إجرامي بحوزته كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة بناحية منشاة العماري.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.