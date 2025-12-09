الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

حملات أمنية تضبط 64 بلطجيا وهاربا من المراقبة و198 فردا وبندقية خرطوش

مداهمة أمنية، فيتو
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و64 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و485 تاجر مخدرات بحوزتهم 741 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 198 فرد وبندقية خرطوش.

الدفع بفرق الاستجابة السريعة، استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد هطول الأمطار

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ads