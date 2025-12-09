ضبط 10 أشخاص لاستغلال 17 حدثا فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة للتصدي لجرائم استغلال الأطفال، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وكشفت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة عن تحركات لعناصر تستغل الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين و8 سيدات لـ4 منهن معلومات جنائية، أثناء استغلالهم17 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي.

وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الأطفال.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لأهلهم بعد أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية لضمان توفير الحماية والدعم لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.