حوادث

ضبط 10 أشخاص لاستغلال 17 حدثا فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة للتصدي لجرائم استغلال الأطفال، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

 

 

وكشفت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة عن تحركات لعناصر تستغل الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

 أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة 

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين و8 سيدات لـ4 منهن معلومات جنائية، أثناء استغلالهم17 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي.

وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الأطفال.

 

ضبط شخص بتهم التحريض وإطلاق ألفاظ خارجة على مواقع التواصل

فيديو يوثق لصا يسحل سيدة لسرقة حقيبتها في دمياط، وتحرك أمني سريع

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لأهلهم بعد أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية لضمان توفير الحماية والدعم لهم.

