ضبط 3 متسابقين بالدراجات النارية بعد تداول فيديو في أسيوط

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 متسابقين بالدراجات النارية بعد تداول فيديو فى محافظة أسيوط .

كشفت التحريات عن قيام بعض الأشخاص بتنظيم سباقات بالدراجات النارية، والسير برعونة فى شوارع أسيوط، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة فى الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات، وقائديها الثلاثة جميعهم لا يحملون رخص قيادة، ويقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبى الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.