الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 متسابقين بالدراجات النارية بعد تداول فيديو في أسيوط

أسيوط، مخالفات مرورية،
أسيوط، مخالفات مرورية، سباقات الدراجات النارية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 متسابقين بالدراجات النارية بعد تداول فيديو فى محافظة أسيوط .

 كشفت التحريات عن قيام بعض الأشخاص بتنظيم سباقات بالدراجات النارية، والسير برعونة فى شوارع أسيوط، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة فى الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات، وقائديها الثلاثة جميعهم لا يحملون رخص قيادة، ويقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبى الواقعة.

أسيوط مخالفات مرورية سباقات الدراجات النارية ضبط المخالفين المرور

