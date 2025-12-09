كشف ملابسات طمس سائق لوحة سيارة أجرة ومنع سيدة من الركوب بالبحيرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة يُظهر قيام قائد سيارة أجرة بمنع إحدى السيدات من ركوب السيارة وطمس اللوحة الخلفية بالبحيرة.

القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية ومنع ركوب سيدة معه بالبحيرة

وبالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات سابقة، وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور ويحمل رخصة قيادة سارية.

وأقرت التحريات بإقدامه على الواقعة، حيث قام بطمس اللوحة الخلفية لتفادي المخالفات المرورية، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى وقت سابق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 114139 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت أبرز المخالفات: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما شملت الحملات فحص 1518 سائقًا، تبين إيجابية 78 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي إطار متابعة الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال الحيوية، تمكنت الحملات من ضبط 722 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، كما تم فحص 124 سائقًا، وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات.

كما تم ضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومنتظم، مع تكثيف الرقابة على الطرق السريعة والمناطق المزدحمة ومحيط الأعمال والمشروعات الكبرى، لضمان سلامة الحركة المرورية والحد من المخاطر الناتجة عن القيادة المتهورة وتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.