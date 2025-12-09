ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم بالنشر من أعمال الحفر بالعقار محل سكنه بالدقهلية مما أدى لإلحاق الضرر بالعقار.. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.



رصدت أجهزة الأمن، منشورا مدعوما بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم بالنشر من أعمال الحفر بالعقار محل سكنه بالدقهلية، مما أدى لإلحاق الضرر بالعقار.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة منية النصر بالدقهلية بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام جيرانه بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مسكنهما مما آدى لتضرر منزل الشاكى.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقهما فى حينه (شقيقان "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز)، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق.

