دوري أبطال أوروبا، تعادل دراماتيكي بين باير ليفركوزن ونيوكاسل في الجولة الـ6

دوري أبطال أوروبا، خطف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تعادلا صعبا خارج أرضه أمام باير ليفركوزن الألماني بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل باير ليفركوزن من خلال هدف ذاتي أحرزه اللاعب برونو جيماريش في مرماه، قبل أن يعود نيوكاسل بهدف التعادل في الدقيقة 51 من خلال ركلة جزاء سددها اللاعب أنتوني جوردون.

وفي الدقيقة 74 سجل اللاعب لويس مايلي الهدف الثاني للضيوف، قبل أن يعدل اليخاندرو جريمالدو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 88.

بهذا الفوز يرفع نيوكاسل رصيده إلى 12 نقطة من 6 مباريات، يحتل بهم المركز الـ12 في الترتيب العام لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وعلى المقابل، يتجمد رصيد باير ليفركوزن الألماني عند النقطة الـ8، محتلا بهم المركز الـ21.

دوري ابطال اوروبا نيوكاسل يونايتد باير ليفركوزن الالماني برونو جيماريش أنتوني جوردون

