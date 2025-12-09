المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

18 حجم الخط

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بالسجن المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين بعد إدانة المتهمين بقيادة وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بما يُخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل وتزويد الجماعة، بشكل مباشر وعبر وسائل رقمية، ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في أنشطة إرهابية داخل وخارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن الغرض من تلك الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

