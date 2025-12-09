ضبط قائد سيارة ربع نقل بتهمة السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشرقية

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في متابعة الحوادث المرورية، وكشف المخالفات الخطرة على الطرق.

تلقت الأجهزة الأمنية معلومات بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه معرضًا حياة المواطنين للخطر

بعد الفحص والتحريات، تمكنت إدارة المرور من تحديد السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، (مالك شركة – مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، مع التأكيد على استمرار الحملات المرورية لمراقبة المخالفين وتعزيز السلامة على الطرق.



