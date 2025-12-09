الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنتان وغرامة 200 ألف للبلوجر أم سجدة لتعديها علي القيم الأسرية

البلوجر أم سجدة،
البلوجر أم سجدة، فيتو
18 حجم الخط

 قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم حبس البلوجر أم سجدة 6 أشهر، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام، وقضت بتعديله إلي سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.

تفاصيل محاكمة البلوجر أم سجدة

كانت جهات التحقيق في التجمع الخامس أحالت البلوجر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بـ جرائم تقنية المعلومات وبث محتوى مصور عبر حسابها على تطبيق تيك توك يتعارض مع القيم والأخلاق العامة.

التهم الموجهة لـ أم سجدة

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمة نشرت مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مخالفات لقانون العقوبات.

كما تبين من التحقيقات أن "أم سجدة" أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وتم تحريز جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية كأدلة ضمن المحضر الرسمي.

وجاء نص أقوال أم سجدة خلال التحقيقات كالتالي:

س: ما طبيعة عملك ؟
ج: أنا شغالة بلوجر وعندي حسابات على السوشيال ميديا والتيك توك.

س: ما هو مؤهلك الدراسي؟
ج: أنا طالعة من التعليم بعد ما خلصت ابتدائي.

س: ما هي حالتك الاجتماعية تحديدًا؟
ج: أنا مطلقة رسمي من حوالي شهرين بس.

س: هل نتج عن تلك الزيجة أطفال؟
ج: أيوه، معايا سجدة عندها 9 سنين ومحمد 7 سنين.

ما محل إقامتك ومع من تقيمين؟
ج: أنا قاعدة دلوقت في المقطم في شقة بقالي فيها حوالي شهر ونصف وواخداها إيجار وقاعدة فيها مع أولادي.

س: وما هو دخلك الشهري الذي تقاضيته؟
ج: أنا مش بقبض من الشغل بتاعي غير 10 آلاف جنيه وممكن أكثر ويمكن أقل.

س: وما هي أوجه إنفاقك تحديدًا؟
ج: أنا بصرفه على أولادي والبيت وعليا.

س: ما هي طبيعة عملك تحديدًا؟
ج: أنا بعمل محتوى فيديوهات على النت بأسوّق للناس منتجات.

س: منذ متى وأنتِ تباشرين ذلك العمل؟
ج: أنا بقالي حوالي سنة تقريبًا.

س: ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط؟
ج: أنا مش بقدّم محتوي خادش للحياء، الفيديوهات دي هزار مش أكثر أو إعلانات وماعرفش هما بيقولوا كده ليه

س: ما الذي حدث إذًا، وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إني كنت قاعدة في البيت في المقطم لقيت حكومة من قسم المقطم خبطوا عليّا وفتحت لهم ولقيت ناس كتير داخلة البيت عندي، وفتشوا البيت وسألوني عن موبايلي، إديتهلهم وخدوني وطلعوا بيا على قسم المقطم، وهناك لقيت ناس من تكنولوجيا المعلومات وخدوا موبايلي وقعدوا معايا وفحصوا موبايلي وسألوني عن فيديوهاتي قلت لهم إن دي فيديوهات للتسويق مش أكتر والباقي ده ترفيه عادي مقصدش بيه حد بعينه، وبعدين لقتهم نزلوني الاستيفاء وعرضوني على النيابة، وهو دا كل اللي حصل.

حكم المحكمة بحبس المتهمة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

وبعد تداول جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف القاهرة الاقتصادية البلوجر أم سجدة أم سجدة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أقوال أم سجدة

مواد متعلقة

تأجيل استئناف "أم سجدة" على حكم حبسها لـ 9 ديسمبر

أنا مش بطلع لايفات وفلوسي من إعلانات الهامبرجر، أقوال أم سجدة أمام جهات التحقيق

مصير "أم سجدة" بعد الحكم عليها في قضية نشر فيديوهات خادشة

3 نوفمبر، موعد استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها

الأكثر قراءة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

نفخر بالمصريين، ملياردير إماراتي يوجه رسالة لمصر للطيران بعد أزمة إيرباص

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

لم أذهب لـ تل أبيب في حياتي، نجيب ساويرس يعلق على مزاعم زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية للتحصين من الحسد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads