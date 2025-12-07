الأحد 07 ديسمبر 2025
مباحث الأقصر تضبط عنصرا إجراميا بحوزته هيروين وحشيش وبانجو

نجحت مباحث قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على عاطل بحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة التي يقوم بترويجها في أوساط الشباب للوقوع بهم في براثن الإدمان.

تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط «ع.ع» 33 سنه، عاطل، مقيم بناحية منشاة العماري، وله معلومات جنائية سابقة، ويقوم بمواصلة نشاطه الإجرامي بتجارة المخدرات.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، وبعد تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت مباحث بندر الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، من إلقاء القبض على العنصر الإجرامي وبحوزته كيلوا جرام من جوهر الحشيش المخدر، و35 جرام هيروين، و150 جرام بانجو، وهاتف ومبلغ مالي، وسلاح أبيض «كتر».

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الأبيض بهدف تقطيع الأحراز وأيضا الدفاع عن النفس، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

الأقصر أمن الأقصر وزارة الداخلية حشيش هيروين بانجو مباحث بندر الأقصر الأمن المباحث

