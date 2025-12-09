ضبط عاطل و3 سيدات بالإسكندرية لممارستهم الفجور والأعمال المنافية

18 حجم الخط

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عاطلا و3 سيدات بمحافظة الإسكندرية لممارستهم الفجور والأعمال المنافية للآداب.

ضبط شاب و3 فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" و3 سيدات باستخدام تطبيقات وأرقام هواتف محمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

دعارة أون لاين.. إعلان يقود الشرطة لضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامى. وبمواجهتهم أقر الأطراف الأربعة بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

