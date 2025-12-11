الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)

18 حجم الخط

في حديث شامل لرئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، الكاتب الصحفي عصام كامل، تناول عدة قضايا محورية تتعلق بواقع الإعلام الحديث، والتداخل بين الوسيط التقليدي والوسائط الرقمية، وتأثير ذلك على المهنة ومسؤوليات الدولة والإعلاميين في الوقت الراهن.

الإعلام.. من الرسالة الأولى إلى الثورة الرقمية: محتوى ثابت ووسيط متغير

وأكد عصام كامل، خلال لقائه ببرنامج “مصر كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد عليوة، أن الإعلام منذ ظهوره الأول قائم على الرسالة والمحتوى، وأن ما تغيَّر عبر الزمن هو الوسيط فقط.

وأوضح رئيس تحرير جريدة فيتو، أن الوسائط الحديثة تمتلك إمكانيات هائلة غير مسبوقة، مقارنة بعصر الصحافة الورقية الذي كان يعتمد على طبعة أو طبعتين أو ثلاث طبعات يوميًا لمواكبة الأخبار.

أما اليوم، فقد فرض الوسيط الرقمي أنماطًا جديدة تختلف جذريًا عن النمط التقليدي وتعيد تشكيل طريقة إنتاج المحتوى وتلقيه.

تحول المواطن إلى ناقل للخبر دون امتلاك المعايير المهنية

وأشار كامل إلى أن الوسيط الجديد لم يعد ملكًا صرفًا للمحترفين، إذ أصبح المواطن يمتلك الأدوات نفسها التي يمتلكها الإعلامي: كاميرا، اتصال فوري، منصات نشر، وبث مباشر.

ولكن الفارق الجوهري أن هذا المواطن لا يمتلك المعايير المهنية التي تحكم عمل الصحفي المحترف، ولا الإحاطة بالقوانين والقيم الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية ومسؤوليات الأمن القومي.

اختلاط المشهد: الإعلام المحترف مقابل الإعلام الاجتماعي

وأوضح أن المشهد الإعلامي بات يشهد اختلاطًا واضحًا بين الإعلام المحترف والإعلام الاجتماعي.

وبيّن أن إعلام السوشيال ميديا أصبح واقعًا لا يمكن إنكاره، بل وأصبح “الشخص الموجود قرب الحدث هو الصحفي رقم 1 في العالم”، لأنه أول ناقل للمشهد كما يقع، مثل سقوط الطائرات أو الحوادث المفاجئة.

السوشيال ميديا.. وجود لا يمكن تجاهله وخطر لا يمكن الاستهانة به

حذّر كامل من تجاهل الإعلام الاجتماعي، لأنه موجود في كل مكان.

وقال: “في مصر مثلًا هناك 70 مليون هاتف ذكي، أي 70 مليون كاميرا”، وهي قدرة لا تمتلكها أي وسيلة إعلامية منظمة.

لكنّه أكّد أن متابعة ما ينشر عبر الإعلام الاجتماعي يجب أن تتم وفق معايير وشروط مهنية، مع التحقق من دقة وصحة المحتوى المنقول.

وأشار إلى خطورة السوشيال ميديا لأنها تقدم القصة من وجهة نظر ناقلها فقط، وهو غالبًا غير ملم بكل أطراف الحدث، ما يؤدي إلى نشر روايات ناقصة أو منحازة.

حصانة الدولة تبدأ من إتاحة المعلومة الصحيحة للإعلام المحترف

وشدد عصام كامل على أن الدولة المصرية يجب أن تدرك أن حصانتها الحقيقية تكمن في إتاحة المعلومة السليمة أمام الإعلام المحترف، لمواجهة “غول قادم لا يمكن سد ثغراته ” في ظل تطور تقنيات السوشيال ميديا.



وأوضح أن مصر تعاني حاليًا من اللجان الإلكترونية والهجمات المنظمة التي تُدار عبر “غرف مكيفة وروبوتات وتكوينات رهيبة”، مشيرًا إلى أن إيلون ماسك كشف مؤخرًا مواقع عربية كانت تتبادل السباب، وتبين لاحقًا أنها ليست عربية أصلًا بل تدار بواسطة لجان إلكترونية.

معارك المعلومات والحروب الجديدة عبر السوشيال ميديا ودور الدولة الحيوي

وأكد كامل أن الحروب القادمة ستكون حروبًا إعلامية ومعلوماتية، وأن التصدي لها يتطلب دولة ديناميكية شديدة الحيوية وقادرة على طرح استراتيجيتها بوضوح عبر مسؤوليها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوحيدة الفعالة — التي يجب أن يعتمدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي — هي تمكين الإعلام المحترف من التواصل المباشر مع المسؤولين عبر “رفع السماعة” والحصول على إجابات دقيقة وسريعة.

وقال: “الإعلامي مش على رأسه ريشة.. لكنه مكلف من المجتمع بمهنة ورسالة تحمي الدولة والأمن القومي والنسيج الاجتماعي ومقومات الدولة المصرية. وهو أصبح جندي الآن”.

الصحافة المصرية..تاريخ طويل ومسؤولية أكبر

وفي رد على من يعتبر أن “الجريدة دائمًا تعمل مشاكل”، قال عصام كامل:“نحن دولة قديمة جدًا، ولدينا صحافة سيدة في محيطها. أول صحيفة كانت تُطبع وتُوزَّع في إيران كانت تُطبع في القاهرة”.

وأضاف أنه لا يصح أن تمتلك مصر هذا التاريخ الصحفي الكبير دون قانون لـ حرية تداول المعلومات، معتبرًا أن هذا القانون هو “صمام أمان لحماية الأمن القومي المصري”.

تشريعات مطلوبة لتطوير الإعلام المصري يوضحها عصام كامل

اختتم كامل حديثه بالإشارة إلى أنه في لجنة تطوير الإعلام تم تقديم مشروعات تشريعية تهدف إلى نقل الإعلام المصري لمناطق أكثر قوة وتطور ونجاح، مؤكدًا ضرورة مواكبة التغيرات العالمية لحماية مهنة الإعلام وضمان استمرار تأثيرها ودورها الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.