الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

تفاصيل القبض على فرد أمن تحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فرد أمن إداري بـمدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة، لاتهامه بالتحرش بـ 5 أطفال بمرحلة KG2، داخل المدرسة.

 

فرد أمن يتحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أولياء الأمور يفيد أنهم لاحظوا تغيرًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا أن حارس الأمن الإداري بمدرسة شهيرة بـمنطقة القاهرة الجديدة تحرش بهم بعيدًا عن أعين المشرفين.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

