ضبط شخصين بتهمة محابس نحاسية بمشروعات التجمع الأول

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية الخاصة بأحد المشروعات بأسلوب "المغافلة".

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وكشفا عن بيع المسروقات لعميل "سيئ النية" مقيم ببنى سويف، الذي تم ضبطه بحوزته المضبوطات كاملة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ضبط شخصين بتهمة محابس نحاسية

ضبط شخصين بتهمة محابس نحاسية

ضبط شخصين بتهمة محابس نحاسية





القبض على لصوص المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لهما معلومات جنائية، تخصصا فى سرقة المواقع تحت الإنشاء.

تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص محمل عليها كمية حديد تسليح وزنت 1 طن، مع الأدوات المستخدمة فى السرقة، واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بنفس الأسلوب.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تفكيك عصابة سرقة الدراجات النارية بشبرا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة شبرا لهما سجل جنائى، تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.