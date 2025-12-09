ضبط شخصين بتهمة محابس نحاسية بمشروعات التجمع الأول

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط شخصين سرقوا محابس نحاسية بمشروعات التجمع الأول
 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية الخاصة بأحد المشروعات بأسلوب "المغافلة".

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وكشفا عن بيع المسروقات لعميل "سيئ النية" مقيم ببنى سويف، الذي تم ضبطه بحوزته المضبوطات كاملة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

القبض على لصوص المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لهما معلومات جنائية، تخصصا فى سرقة المواقع تحت الإنشاء.
تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص محمل عليها كمية حديد تسليح وزنت 1 طن، مع الأدوات المستخدمة فى السرقة، واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بنفس الأسلوب.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ضبط 3 عناصر جنائية متورطين في غسل 160 مليون جنيه من المخدرات

ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بتهم النصب والاحتيال على المواطنين بالدقي

 

تفكيك عصابة سرقة الدراجات النارية بشبرا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة شبرا لهما سجل جنائى، تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية.

 

 

