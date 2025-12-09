الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مخصبات زراعية مغشوشة بالمنوفية

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الغش التجاري وحماية المنتجات المتداولة في الأسواق.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أكدت وجود مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية يُدار لتصنيع مخصبات زراعية سائلة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية خاصة المصنع، وتم ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية"، وبحوزته أكثر من9 آلاف لتر مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع، و5 آلاف لتر منتج نهائي غير صالح للاستخدام الزراعي، إضافة إلى خط إنتاج كامل داخل الموقع.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

