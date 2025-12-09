18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الغش التجاري وحماية المنتجات المتداولة في الأسواق.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أكدت وجود مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية يُدار لتصنيع مخصبات زراعية سائلة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مخصبات زراعية مغشوشة بالمنوفية، فيتو

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مخصبات زراعية مغشوشة بالمنوفية

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية خاصة المصنع، وتم ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية"، وبحوزته أكثر من9 آلاف لتر مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع، و5 آلاف لتر منتج نهائي غير صالح للاستخدام الزراعي، إضافة إلى خط إنتاج كامل داخل الموقع.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.