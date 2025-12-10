الأربعاء 10 ديسمبر 2025
نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

المستشار عصام محمد
المستشار عصام محمد مع وليد شوقي، فيتو
حصلت فيتو علي الحكم الوحيد بقبول طعن وليد شوقي حامد وتصعيده، في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه في محافظة الدقهلية.

وكان المستشار عصام محمود عبد الحميد السعيد المحامي المتقدم بطعن المرشح وليد شوقي حامد مرشح انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية عن دائرة مركزي طلخا ونبروه قال إنه 

 ارتكن في التظلم إلى أن الأصوات ليست حقيقية وفقا لمحاضرة الحصر العددي وأن الحصر العددي الذي أعلن يخالف حقيقة محاضر فرز اللجان مع وجود لجان وحصر أصوات لم تضف الي إجمالي أصوات وليد شوقي شاكر كما أنه لم تضف أصوات العاملين في الخارج، وتم تسطير محضر عدد اللجان بصلب عريضة الطعن بدون إضافة أصوات 13 لجنة فكان إجمالي عدد الأصوات 12577 بدون إضافة أصوات العاملين بالخارج وعددها 2600 وضمت المحكمة أصل محاضر الفرز وتم مراجعتها وإعادة الفرز وتأكد للمحكمة حقيقة الأصوات التي حصل عليها الطاعن.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية وتصعيد وليد شوقي حامد، في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وشهد محيط مجلس الدولة، تشديدات أمنية مكثفة، قبل جلسة الحكم في 257 طعنا على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية في مجلس النواب

 

أجهزة الأمن تفرض كردونا حول محيط المجلس  لتأمين المجلس

وفرضت أجهزة الأمن كردونا حول محيط المجلس، لتأمين المجلس مع استخدام البوابات الإلكترونية.

يذكر أن الجلسة الماضية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة 40 طعنا لمحكمة النقض وعدم قبول 3 آخرين ومد أجل 257 طعن للحكم بجلسة اليوم، على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وبلغ عدد الطعون الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا، من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

