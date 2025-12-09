الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بعد تعديه على شخص بالسب

المتهم
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يظهر قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى على أحد الأشخاص بالسب، بسبب خلاف حول أولوية المرور بالإسكندرية.

ضبط قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بعد تعديه على شخص بالسب

 

وبالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات سابقة، وتم تحديد الشاكى، صيدلى مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، والذي أكد تعرضه للتعدى بتاريخ 6 من الشهر الجاري أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة باب شرق.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بالواقعة. تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

تهديد وسب بين شخصين بسبب قطعة أرض بسوهاج

 

 تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تضرر فيه أحد الأشخاص إثر قيام آخر بإرسال رسائل تهديد وخلاف حول قطعة أرض كائنة بمركز المنشأة بسوهاج.

وأكدت التحريات أن الخلاف نشأ بعد شراء المجنى عليه للقطعة خلال عام 2024، ثم قيام المشتكى به ببيعها لشخص آخر. وعند مطالبة المجنى عليه برد المبلغ المالي، تعدى عليه المشتكى به بالسب وهدده، ما دفع الأجهزة الأمنية لتحديد هويته.

المشتكى به، محامٍ مقيم بذات الدائرة، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف المالي ورفع دعوى قضائية لإلغاء توكيل المجنى عليه للتعامل على قطعة الأرض. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سوهاج خلافات مالية تهديد بالسب النزاعات العقارية الداخلية الامن العام

