السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

اليوم، فصل جديد في محاكمة 21 متهما بخلية "مجموعات العمل النوعي"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة التي تعقد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة.


مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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