الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما مؤخرًا، تضمن الأول قيام سيدة بقيادة سيارة "ملاكي" عكس الاتجاه بالمعمورة بالإسكندرية، مع زعم تعمدها دهس كلب ضال، بينما تضمن الثاني تعدي جيران على ربة منزل بالقاهرة بالسب وترويع أبنائها بسبب خلافات الجيرة.

ضبط فتاة دهست كلب بالمعمورة

بالفحص تبين أن السيارة بالإسكندرية كانت سارية التراخيص، وتم تحديد وضبط قائدتها "مقيمة بالإسكندرية" واعترفت بأن الواقعة حدثت دون قصد، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة ونجلها يعتديان على ربة منزل إثر معاتبتها على إلقاء القمامة بالمقطم

أما الواقعة الثانية بالقاهرة، فقد أكدت التحريات تعرض ربة منزل لإلقاء القمامة أمام منزلها، ومعاتبة الجيران، ما أدى إلى تعديهم عليها بالسب وترويع أبنائها.

وأسفرت الجهود عن ضبط مرتكبَي الواقعة (ربة منزل ونجلها "له معلومات جنائية")، وبمواجهتهما أقرا بما حدث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في كلا الواقعتين، وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

