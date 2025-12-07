أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار بأسعار المعدن الأصفر.. هدوء حذر بمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب.. بورصة الجزائر تستعد لـ3 طروحات عامة في 2026.. ارتفاع سعر الدواجن بأسواق البحيرة

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم ، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

واصلت أسعار الذهب استقرارها خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

الذهب كأصل استثماري مهم

ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6411 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5610 جنيهات للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4808 جنيهات للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 44880 جنيها في محلات الصاغة.

مكانة الذهب في السوق المصرية

كما يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

وقد دفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18 وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

الذهب عالميًا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

بالإضافة إلى أن أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية خلال 2026 ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أن مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب 2026 ، من المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

آخر تحديث لحركة مؤشر الذهب في البورصة المصرية اليوم الأحد

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 6450 جنيها للعرض.

وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6402 جنيها - شراء - للطلب.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6450 جنيها - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية؛ نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

الممثل التجاري الأمريكي: التزامات الصين لتنفيذ اتفاق تجاري تسير في الاتجاه الصحيح

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، اليوم الأحد، إن الحكومة الصينية تبدو حتى الآن ممتثلة لالتزاماتها في إطار الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف جرير لبرنامج "ذا صنداي بريفينج" على شبكة فوكس نيوز: "يمكننا متابعتهم بسهولة، وحتى الآن نرى أنهم ملتزمون.. الأمر ليس مثاليا لكن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح"، وفق ما نقلته رويترز عن البرنامج.

%25 انخفاضا في تجارة السلع مع الصين

وكان الممثل التجاري الأمريكي، قال يوم الخميس الماضي، إن التجارة مع الصين يجب أن تكون متوازنة وربما تحتاج إلى أن تكون أصغر.

وأضاف أنه يرى أن انخفاضا بواقع 25% في تجارة السلع مع الصين أمر يمضي في "الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أننا نريد التأكد من عدم استخدام كندا والمكسيك كمركز تصدير للصين أو فيتنام أو إندونيسيا، من بين دول أخرى.

وبشأن الرسوم الجمركية، قال جرير لداشا بيرنز، رئيسة مكتب بوليتيكو في البيت الأبيض، في حلقة بودكاست تبث يوم الجمعة: "يرى الرئيس أنه لا يريد سوى الصفقات الجيدة. والسبب وراء تخصيصنا فترة مراجعة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو تحسبا لضرورة مراجعتها أو الانسحاب منها".

رئيس الشعبة لـ المواطنين: الدواجن سليمة ومفيش أي داعي للقلق

اسعار الدواجن، طمأن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين حول ما يتم تداوله عن وجود مشكلات في الدواجن، مؤكدًا أن كل الدواجن المتداولة في الأسواق والمزارع سليمة وآمنة تمامًا.

الدواجن في الأسواق سليمة 100%

وقال رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم نيفين منصور، إن الفترة الحالية تشهد بحثًا كبيرًا عن الدواجن الصغيرة، لكنها غير متوفرة بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا لا يعني أن هناك مشكلة في المعروض من الدواجن.

وأضاف:“فيه إشراف بيطري كامل على المزارع والأسواق، ومفيش أي حاجة تقلق.. بلاش نصدق كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا”.

رقابة مشددة من جهات متعددة على مزارع الدواجن

أوضح عبد العزيز السيد أن هناك أكثر من جهة رقابية تتابع الأسواق بشكل مستمر لضمان جودة المنتجات، وهي وزارة التموين، وزارة الصحة، الإشراف البيطري، هيئة سلامة الغذاء.

وأكد أن الجميع يعمل بهدف واحد: حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

لماذا لا داعي للقلق بشأن الدواجن؟

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن أي منتج غير سليم سيتسبب في خسائر للمواطن وللسوق، وهذا ما يجعل الجهات المعنية تعمل بشكل مستمر على منع انتشار أي أمراض قبل وصولها للمستهلك، التأكد من جودة اللحوم والدواجن، مراقبة المزارع ومحال البيع.

ارتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

ويسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 68 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 55 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

اسعار الفراخ، كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 110 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 150 جنيها والأبيض 125 للكيلو الواحد والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيه والبط المولار 90 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 120 جنيها، وسجلت أيضا الأرانب 125 جنيها وكيلو البانيه بسعر 150 وأجنحة الدواجن بسعر 40 جنيها والكبد والقوانص 80 وزوج الحمام بسعر 150 جنيها.

إجمالي تراخيص السيارات المستعملة في مصر خلال نوفمبر

السيارات المستعملة، كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات المستعملة داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغ عدد ترخيص المركبات المستعملة نحو 425297 سيارة.

إجمالي تراخيص السيارات المستعملة في مصر

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، فقد تم تراخيص ما يقرب من 173166 سيارة.

كما تم ترخيص سيارات جمارك بلغ عددها نحو 18879 سيارة من بينها 14246 نقل جمرك و3222 جمرك ملاكي.

إجمالي أعداد وحدات المرور المرخصة للسيارات

وأشارت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمع التأمين الإجباري على السيارات، إلى عدد وحدات المرور التي قامت بترخيص السيارات خلال شهر نوفمبر.

حيث جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة في المركز الأول بعدد 2036 سيارة، تلتها مدينة نصر بعدد 1697 سيارة، ثم حدائق الأهرام 1470 سيارة، ووحدة مرور الأميرية 1369 سيارة، ووحدة مرور أكتوبر 1308 سيارات.

كما سجل منفذ السلوم ترخيص 14609 مركبات، ونويبع عددًا مماثلًا من التراخيص.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم ترخيصها خلال الشهر:

مركبات مستعملة: 346,719

مركبات جديدة (زيرو): 59,362

المركبات الجمركية: 18,879

بورصة الجزائر تستعد لـ3 طروحات عامة في 2026

قالت الهيئة المحلية المنظمة للسوق الجزائري، إن بورصة الجزائر ستشهد طرحين أو ثلاثة طروحات عامة أولية العام المقبل، من بينها شركة "آيراد" المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس هيئة ضبط السوق المالية يوسف بوزنادة، في مقابلة أجريت اليوم الأحد، في الجزائر العاصمة، إن هناك احتمالات أخرى تشمل مجموعة "إنساج" (INSAG) التعليمية ومختبرا صيدلانيا، دون أن يذكر اسم الأخير.

احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا

وتسعى الجزائر، العضو في منظمة "أوبك" والتي تمتلك بعضا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، إلى تنمية بورصتها الصغيرة وقليلة السيولة وتنويع اقتصادها المعتمد على المحروقات.

القرض الشعبي الجزائري

في وقت سابق من هذا العام، أصبح "بنك التنمية المحلية" سادس شركة تدرج رسميا في السوق الرئيسية بعد أن جمعت 464 مليون دولار في طرح عام أولي، لتكون ثاني مصرف مملوك للدولة يدرج في البورصة بعد القرض الشعبي الجزائري في عام 2024.

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، الذين يتجاوز عددهم 44 مليون نسمة، وذلك في إطار سياسة دعم القدرة الشرائية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء الجزائري، زيادة الحد الأدنى للأجور من 20,000 دينار إلى 24,000 دينار (ما يعادل 184 دولارا)، بحسب وكالة بلومبرج.

كما قرر الموافقة على رفع قيمة منحة البطالة من 15,000 دينار إلى 18,000 دينار (ما يعادل 138 دولارًا).

مراجعة شروط المنحة

ووجه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة آليات صرف منحة البطالة، على أن تكون لمدة عام واحد قابلة للتمديد إلى عامين وفق شروط محددة.

البنك التجاري الدولي يختتم برنامج التدريب الصيفي 2025

اختتم البنك التجاري الدولي (CIB) برنامجه السنوي للتدريب الصيفي لعام 2025، وذلك بإقامة حفل ختام بحضور عدد كبير من خريجي البرنامج، وشركاء نجاح البرنامج من مختلف الجامعات والأكاديميات الدولية، مما يمثل إنجازًا هامًا نحو أحد الاهتمامات الاستراتيجية للبنك، وانعكاسًا مباشرًا لالتزام البنك التجاري الدولي الراسخ بتنمية الشباب.

برنامج التدريب الصيفي لعام 2025

​

وقد شهد برنامج البنك التجاري لهذا العام مشاركة أكثر من 12,000 طالب جامعي من جميع أنحاء مصر، ليؤكد مجددًا على تفاني البنك التجاري الدولي في رعاية الجيل القادم من القادة الماليين وخلق فرص لمهن مؤثرة سواء داخل القطاع المصرفي أو عبر الاقتصاد الأوسع.

وقد ​تم تصميم البرنامج البنك التجاري الدولي، الذي استمر لعدة أسابيع، بعناية فائقة بالتعاون مع أكثر من 16 شريكًا دوليًا بهدف سد الفجوة بين النظرية الأكاديمية والممارسة المهنية، حيث قدم للمتدربين وحدات تدريبية مكثفة عبر مجالات مصرفية حيوية، تحت شعار "الاستدامة والتمويل المستدام"، كونه أحد محاور الاهتمام الوطنية الأساسية في الفترة القادمة، استكمالًا للتوجهات المحلية والعالمية.

​احتفل حفل الختام بالإنجاز الجماعي للمتدربين والمساهمات القيّمة لشركاء البنك التجاري الدولي رفيعي المستوى، وتضمن الحفل جلسات تفاعلية وتبادل خبرات لإنارة الطريق للمتدربين نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، مما خلق جوًا لا يُنسى من الحماس.

