الصين توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى اليابان، فما القصة؟

وجهت الصين تحذيرا شديد اللهجة إلى اليابان، مطالبة إياها بالتوقف الفوري عن "الأعمال الافترائية والمشوهة" المتعلقة بتدريبات أسطول حاملة الطائرات الصينية لياونينج شرقي مضيق مياكو.

الصين تحذر اليابان: أوقفوا الافتراءات حول تدريبات أسطول حاملة الطائرات



ومن جانبه وقال المتحدث باسم بحرية جيش التحرير الشعبي، وانج شيويه منج إن الجانب الياباني يثير "ضجة لا تمت للواقع بصلة"، مشيرا إلى أن الصين أعلنت مسبقا عن مناطق التدريب البحري والجوي. وأوضح أن طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية اقتربت مرارا من مناطق التدريب بهدف المضايقة، ما "عرض سلامة الطيران لخطر كبير"، وأثر على مسار التدريبات الروتينية للبحرية الصينية.

وأكد وانج أن البحرية الصينية ستتخذ "الخطوات الضرورية وفق القانون" لحماية أمنها وحقوقها ومصالحها المشروعة.

تدريبات قوات البحرية الصينية

من جانبه عبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ عن استنكار شديد لما وصفه بـ"الأعمال الاستفزازية ومحاولات تضليل الرأي العام" من الجانب الياباني.

وأكد أن تدريبات الصين في أعالي البحار شرق مضيق مياكو "متوافقة بالكامل مع القانون الدولي"، داعيا طوكيو إلى مراجعة مواقفها و"التخلي عن أي محاولات غير قانونية".

وتساءل تشانج عن خلفيات التصعيد الياباني، محذرا من أن العودة إلى "الطريق الخطير للنزعة العسكرية" ستقود اليابان إلى "هاوية لا عودة منها"، على حد قوله.

وفي إطار التصعيد الدبلوماسي قدم السفير الصيني في طوكيو وو جيانغ هاو احتجاجا رسميا قويا لنائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، معتبرا أن "تصرفات اليابان غير مسؤولة إطلاقا"، وداعيا إلى الكف عن التشهير وضبط العمليات العسكرية الأمامية ومنع تكرار الحوادث.

