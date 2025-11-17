ترامب: الرسوم الجمركية مسألة أمن قومي وحققت عائدات ضخمة

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل تُعد من وجهة نظره مسألة أمن قومي تهدف لحماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز قدرته التنافسية.

عائدات “ضخمة” وفق تصريحات الرئيس

وقال ترامب إن الرسوم المفروضة خلال فترته الرئاسية حققت عائدات مالية ضخمة لـ الخزينة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه العائدات ساهمت في تمويل خطط اقتصادية وتنموية دون زيادة الضرائب على المواطنين.

دفاع عن السياسة التجارية

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الرسوم تمثّل جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف لإعادة التوازن التجاري مع الدول التي يرى أنها تستفيد من الولايات المتحدة بشكل غير عادل.

انتقادات وتحذيرات اقتصادية

في المقابل، يثير هذا التوجّه جدلًا واسعًا بين الاقتصاديين الذين يحذّرون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل السوق الأمريكية، وتزيد من احتمالات نشوب توترات تجارية مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الصين.

وأعلن البيت الأبيض، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا يعفي بموجبه مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا.



وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن القرار يأتي في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار على المستهلكين ودعم سلسلة التوريد الغذائية.

