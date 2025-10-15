وزير الشباب يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد رفع كفاءة المنشآت التابعة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللواء المهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك لبحث آليات تنفيذ بروتوكول التعاون والذي تم توقيعه في وقت لاحق بين الوزارة والهيئة.

تناول اللقاء بحث تطوير ورفع كفاءة لبعض من المنشآت الرياضية والشبابية والتي تقع بمحافظات الفيوم وبني سويف والبحر الأحمر وشلاتين، والتي تضمنت المدينة الشبابية والرياضية بديمو بمحافظة الفيوم والتي تقع علي مساحة 55 فدانا، ومركز التعليم المدني بمحافظة ببني سويف والذي يقع علي مساحة 10 أفدنة، حيث تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة الموقع العام وفندق الإقامة والمطعم وإنشاء حمام سباحة أولمبي.

كما سيتم تطوير مركز شباب أبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، كما تم الاتفاق على تطوير أندية الفتاة والمرأة حيث يتبع الوزارة 500 نادٍ للفتاة والمرأة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا نسعى لتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الشبابية بمحافظات الصعيد علي وجه الخصوص حيث نقوم بعمل وعقد العديد من ورش العمل والتدريب لتغيير وتطوير أفكار الشباب لذا نسعى وبكل قوة إلى تطوير العديد من المنشآت الشبابية لتحويلها إلى مراكز تدريب وابتكار، مشيرا إلى سعي الوزارة نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مسارات التنمية المستدامة فى محافظات الصعيد.

لجان تفتيش على الهيئات الشبابية بمحافظة بورسعيد

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وصول لجان تفتيش مالي وإداري من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، إلى محافظة بورسعيد، للتفتيش على الهيئات الشبابية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش خلال عملها بمحافظة بورسعيد قامت بالتفتيش على (مركز التنمية الشبابية الحي الإماراتي، - مركز التنمية الشبابية أكتوبر - مركز شباب العاشر من رمضان - مركز التنمية الشبابية سبورتنج - مركز شباب الحرفيين) ومن المقرر متابعة (مركز التنمية الشبابية الزهور - مركز شباب القبوطي - مركز شباب الخريجين - مركز شباب الرضوان)، هذا بجانب المتابعة المفاجئة لعدد من المراكز.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديريات الشباب والرياضة بتنفيذها بالمحافظات، وما يتطلبه من فحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة، ووعيًا بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الالتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

