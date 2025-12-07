الأحد 07 ديسمبر 2025
اقتصاد

صعود مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تتخطى هذا المستوى

مؤشرات التداول على
مؤشرات التداول على الذهب عالميا - فيتو
مؤشر الذهب، يشهد سوق الذهب العالمي حالة من النشاط اللافت خلال التعاملات مع استمرار المعدن النفيس في تحقيق مكاسب جديدة لتصل لمستوى يعد الأعلى تاريخيا.

ويواصل الذهب صعوده عالميًا متجاوزا حاجز 4202 دولار للأوقية اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، حيث شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال حركة التعاملات بنحو 10 دولارات خلال الساعات القليلة الماضية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالة القلق في الأسواق العالمية.

استقرار مؤشر الذهب بالبورصة المصرية 


تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

كما أن التحركات الأخيرة في أسعار الذهب تعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، مما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط ضد الأزمات والتقلبات المالية.

الذهب يواصل الصعود عالميا 

وفقا لبيانات الأسواق الفورية، من المرجح استمرار الاتجاه الصاعد خلال المدى القصير، وأشار محللون إلى أن المعدن النفيس قد يتحرك خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 4,000 إلى 4500 دولارا للأوقية، في حال استمرار العوامل الداعمة الحالية.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية

وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها:

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين حول العالم.

بالاضافى الى توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب خيارًا أكثر جذبا مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت، حيث ان تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، هو ما يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الأيام المقبلة

ورغم المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر، حذر محللون من احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الأيام المقبلة، في حال صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية تعزز من قوة الدولار، كما أشاروا إلى أن الذهب لا يدر عائدا مباشرا، وبالتالي فإن ارتفاع الفائدة المستقبلية قد يحدّ من مكاسبه.

الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

ويرى خبراء أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، مؤكدين أن الاتجاه العام ما زال إيجابيا على المدى المتوسط، ومع اقتراب نهاية العام الجارى، يترقب المستثمرون تحركات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة المسار القادم لأسعار الذهب والعملات. 

