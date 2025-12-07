نجل ترامب يتوقع إنهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا 

الأحد 07 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أشار دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، إلى أن هناك احتمال أن يسحب والده الدعم المقدم لأوكرانيا، موجها انتقادات شديدة للنخبة الأوكرانية بسبب الفساد وعدم جدوى استمرار النزاع.

 

واتهم نجل ترامب خلال  خطاب ألقاه  بمؤتمر في الشرق الأوسط،  الأثرياء الأوكرانيين  بالفرار من بلدهم وترك "ما اعتبروه طبقة الفلاحين" لخوض الحرب.

وأكد  أنه خلال زيارته لموناكو هذا الصيف لاحظ "50% من السيارات الفاخرة مثل بوغاتي وفيراري تحمل لوحات أرقام أوكرانية"، وتساءل: "هل تعتقدون أن ذلك كُسب في أوكرانيا؟"، مضيفا: "الأثرياء فروا وتركوا ما اعتقدوا أنه طبقة الفلاحين لخوض هذه الحروب".

وأكد ترامب جونيور أن فلاديمير زيلينسكي "يطيل أمد الحرب لأنه يعلم أنه لن يفوز في أي انتخابات إذا انتهت"، ووصفه بأنه "يشبه الإله" لدى اليسار، معتبرا أن أوكرانيا "أكثر فسادا بكثير من روسيا".

وانتقد نجل الرئيس الأمريكي أيضا سياسات الاتحاد الأوروبي، قائلا إن العقوبات على روسيا لم تنجح لأنها رفعت سعر النفط فقط، ووصف الخطة الأوروبية بأنها "نحن سننتظر حتى تفلس روسيا - هذه ليست خطة".

وأوضح ترامب جونيور أنه خلال حملة والده الانتخابية عام 2022، واجه فقط ثلاثة أشخاص يعتقدون أن النزاع في أوكرانيا هو من أهم عشر قضايا، معتبرا أن خطر تهريب الفنتانيل من فنزويلا يمثل "خطرا واضحا وحاضرا أكثر بكثير".

وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن ينسحب والده من دعم المجهود الحربي لأوكرانيا، أجاب: "ربما يفعل ذلك"، مضيفا أن والده "من أكثر الأشخاص غير المتوقعين في السياسة"، ومتعهدا بأن الولايات المتحدة لم تعد ستكون "الأحمق الذي يدفع الفاتورة".

