محمود محيي الدين: مواجهة البطالة والديون شرط لبناء أفريقيا قوية ومتوازنة

المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول، قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحده لتمويل التنمية المستدامة، على هامش المؤتمر الاقتصادي المصرى الأفريقي الأول: تسعى أفريقيا اليوم إلى صياغة مستقبل مختلف يقوم على التكامل الاقتصادي والشراكات الحقيقية بين دول القارة، فالعالم يتغير بسرعة، وفرص النمو أصبحت مرتبطة بالقدرة على العمل المشترك، وتعبئة الموارد، وتوسيع نطاق التجارة البينية.

تعزيز القدرة التنافسية للقارة الأفريقية

وتابع محمود محي الدين: إن أفريقيا التي نريدها ليست مجرد شعار، بل رؤية تتطلب ربط الأسواق، دعم سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود، بما يعزز القدرة التنافسية للقارة في الاقتصاد العالمي ويجعلها شريكا فاعلا في مسار التنمية المستدامة.

أكبر تحديات القارة الأفريقية

وأكد محى الدين أنه ورغم ما تمتلكه أفريقيا من ثروات بشرية وطبيعية هائلة، فإن أكبر تحدياتها اليوم يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حيث تتجاوز في العديد من الدول 25%، ما يعني فقدان طاقات ضخمة كان يمكن أن تكون محركا للتنمية ولذلك، فإن الاستثمار في التعليم، وبناء المهارات الرقمية، وتمكين ريادة الأعمال، ليست خيارات تكميلية، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية لضمان استيعاب الملايين من الشباب في سوق العمل وخلق فرص نمو حقيقية ومستدامة.

المديونية وأكبر التحديات التى تواجه الاقتصادات الأفريقية

ونوه الدكتور محمود محيى الدين إلى أن قضية المديونية تظل من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، إذ تقيد قدرة الحكومات على الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية، وتزيد من هشاشة الموازنات أمام الصدمات الخارجية.

الذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام

ويأتي المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، حيث نظم الأهرام إبدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف المؤتمر لتسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام إبدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث أن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

