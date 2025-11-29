السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

محمود محيي الدين: مواجهة البطالة والديون شرط لبناء أفريقيا قوية ومتوازنة

محمود محيى الدين،
محمود محيى الدين، فيتو
18 حجم الخط

المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول، قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحده لتمويل التنمية المستدامة، على هامش المؤتمر الاقتصادي المصرى الأفريقي الأول: تسعى أفريقيا اليوم إلى صياغة مستقبل مختلف يقوم على التكامل الاقتصادي والشراكات الحقيقية بين دول القارة، فالعالم يتغير بسرعة، وفرص النمو أصبحت مرتبطة بالقدرة على العمل المشترك، وتعبئة الموارد، وتوسيع نطاق التجارة البينية.

تعزيز القدرة التنافسية للقارة الأفريقية 

وتابع محمود محي الدين:  إن أفريقيا التي نريدها ليست مجرد شعار، بل رؤية تتطلب ربط الأسواق، دعم سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود، بما يعزز القدرة التنافسية للقارة في الاقتصاد العالمي ويجعلها شريكا فاعلا في مسار التنمية المستدامة.

أكبر تحديات القارة الأفريقية 

وأكد محى الدين أنه ورغم ما تمتلكه أفريقيا من ثروات بشرية وطبيعية هائلة، فإن أكبر تحدياتها اليوم يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حيث تتجاوز في العديد من الدول 25%، ما يعني فقدان طاقات ضخمة كان يمكن أن تكون محركا للتنمية ولذلك، فإن الاستثمار في التعليم، وبناء المهارات الرقمية، وتمكين ريادة الأعمال، ليست خيارات تكميلية، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية لضمان استيعاب الملايين من الشباب في سوق العمل وخلق فرص نمو حقيقية ومستدامة.

المديونية وأكبر التحديات التى تواجه الاقتصادات الأفريقية 

ونوه الدكتور محمود محيى الدين إلى أن قضية المديونية تظل من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، إذ تقيد قدرة الحكومات على الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية، وتزيد من هشاشة الموازنات أمام الصدمات الخارجية. 

الذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام 

ويأتي المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، حيث نظم الأهرام إبدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف المؤتمر لتسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

افريقيا 
أفريقيا 

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام إبدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث أن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استثمارات اقتصاد العالم الاستثمار في التعليم التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي تمويل التنمية تمويل التنمية المستدامة محمود محي الدين معدلات البطالة

مواد متعلقة

وزير المالية: مصر تقود الطريق نحو القوة المالية والتكامل الاقتصادي الأفريقي

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

مسلسل ارتفاع الذهب مستمر، وهذا العيار يسجل 6430 جنيها

أحمد أموي: الجمارك المصرية ركيزة أساسية لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية

رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار: مصر تتحول إلى منصة إقليمية تربط بين أسواق العالم وأفريقيا

أشرف صبحي من المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي: الاستثمار فى الشباب هو مستقبل إفريقيا

رانيا المشاط: الاستثمار في أفريقيا بوابة النمو المشترك

إبراهيم محلب: نسعى لتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية