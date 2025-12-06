أضرار تبخر الوقود وتأثير الحرارة على السيارات

18 حجم الخط

يعمل نظام إدارة المحرك الإلكتروني على تنفيذ استراتيجية معقدة عند التشغيل البارد لضمان استقرار المحرك وتقليل الانبعاثات الضارة، وهذه الاستراتيجية هي المسؤول المباشر لـ الرجفة الصباحية عند تشغيل المحرك.

تحدث الرجفة الصباحية للمحرك، في فصل الشتاء وهي ظاهرة مرتبطة بما يُعرف بـ التشغيل البارد، ولكن من المهم التأكيد أن تعريف البارد هنا هو نسبي ويتعلق بدرجة حرارة المحرك الداخلية، وليس بالضرورة بدرجة التجمد الخارجية.

الخليط الغني للوقود هذا هو العامل الأهم، ففي الدقائق الأولى، يكون المحول الحفار باردًا ولا يعمل بكفاءة، وللوصول به إلى حرارة التشغيل المطلوبة بسرعة، يقوم كمبيوتر السيارة بضخ وقود زائد، ما ينتج خليطًا غنيًا جدًا. وهذا الخليط يحترق بشكل غير كامل ويؤدي إلى حدوث رجفة خفيفة ومحسوسة.



يرفع نظام إدارة المحرك الإلكتروني عدد دورات المحرك في الدقيقة (RPM) بشكل مقصود لتعويض عدم تجانس الاحتراق ولتسريع عملية الإحماء.

هذا الارتفاع المفاجئ في الدورات (عادةً ما بين 1000 إلى 1500 دورة) عند الاقتران بالاحتراق غير المتوازن يسبب الاهتزاز.



مشاكل تبخر الوقود وتأثير الحرارة

في المناطق الباردة نسبيًا مثل المرتفعات شتاءً، لا يتبخر الوقود بشكل جيد داخل الأسطوانات، وهذا يقلل من جودة الاحتراق وقد يسبب احتراقًا خاطئًا أما في المناطق الحارة جدًا، فيمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة المتراكمة تحت غطاء المحرك إلى زيادة الضغط في نظام الوقود بعد التوقف الطويل، ما يربك الحساسات في التشغيل الأول ويسبب عدم استقرار موقت.



تدهور وضع كراسي المحرك أو تآكلها ينتقل الرجفة إلى هيكل السيارة بقوة أكبر

الرجفة الصباحية للمحرك، عادة لا تدعو للقلق ما لم تكن شديدة جدة أو استمرت لأكثر من دقيقة واحدة بعد انخفاض مؤشر الـRPM إلى وضعه الطبيعي.

تأثير الرطوبة والحرارة على نظام الإشعال

التعرض المستمر للحرارة العالية والرطوبة في المناطق الساحلية قد يسرّع من تآكل أسلاك وحلقات شمعات الاحتراق (البواجي) وملفات الإشعال، لأن ملف الإشعال الضعيف لن يولد الشرارة الكافية لإشعال الخليط الغني البارد بكفاءة، ما يؤدي إلى اهتزاز مستمر.

استخدام وقود ذي جودة متغيرة أو تراكم الرواسب (بسبب حرارة التشغيل العالية) قد يؤدي إلى انسداد جزئي لحاقنات الوقود، لأن الحاقن المتسخ لا يوفر رشًا مثاليًا للوقود، ما يسبب احتراقًا غير منتظم واهتزازًا ملحوظًا.



تدهور وضع كراسي المحرك: بسبب الحرارة الشديدة، قد تتصلب المواد المطاطية في كراسي المحرك أو تتآكل، خصوصًا أن مهمتها امتصاص اهتزازات المحرك الطبيعية؛ وعندما تفشل، ينتقل الاهتزاز (حتى لو كان طبيعيًا) إلى هيكل السيارة بقوة أكبر، ما يوهم السائق بوجود مشكلة كبيرة.

إذا كانت الرجفة الصباحية للمحرك ناجمة عن خلل، فإن استمرارها يؤدي إلى زيادة مفرطة في استهلاك الوقود، وتسريع تلف المحول الحفاز بسبب وصول وقود غير محترق إليه، بالإضافة إلى إجهاد حوامل المحرك الكراسي في هذه الحالة، ستضيء لمبة “Check Engine”.

الانتظار وعدم الاستعجال:

بعد التشغيل، امنح المحرك 30 إلى 60 ثانية على الأقل حتى تنخفض دوراته إلى مستواها الطبيعي، وترتفع حرارة المحول الحفاز. لأن الانطلاق الفوري يجهد المحرك عندما تكون زيوت التشحيم لا تزال سميكة وباردة نسبيًا.



الاهتمام بملفات الإشعال والبواجي: يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية لهذه المكونات، خصوصًا في البيئات الحارة. ففشل هذه الأجزاء هو السبب الأول لاهتزاز المحرك غير الطبيعي.



فحص كراسي المحرك: يجب فحص كراسي المحرك بشكل دوري، خاصةً في السيارات القديمة أو التي تتعرض لاهتزازات متكررة، لضمان قدرتها على امتصاص الاهتزاز وعدم نقله إلى المقصورة.



