ارتفاع أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك+ بعدم زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المئة اليوم الإثنين بعد أن قرر تحالف «أوبك+» أمس الأحد عدم زيادة الإنتاج المخطط لها سابقا في الربع الأول من العام المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو ما يعادل 1.51 في المئة إلى 63.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 23.27 بتوقيت جرينتش.
وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا أو ما يعادل 1.54 في المئة إلى 59.45 دولار للبرميل.

واتفق تحالف «أوبك+» في اجتماعه على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
 

