ارتفاع أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك+ بعدم زيادة الإنتاج

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المئة اليوم الإثنين بعد أن قرر تحالف «أوبك+» أمس الأحد عدم زيادة الإنتاج المخطط لها سابقا في الربع الأول من العام المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو ما يعادل 1.51 في المئة إلى 63.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 23.27 بتوقيت جرينتش.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا أو ما يعادل 1.54 في المئة إلى 59.45 دولار للبرميل.

واتفق تحالف «أوبك+» في اجتماعه على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.