وزارة البيئة تنظم فعالية "تنظيف وادي دجلة" لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة

نظمت وزارة البيئة فعالية بيئية تحت عنوان "تنظيف وادي دجلة" داخل محمية وادي دجلة، بهدف نشر ثقافة الاستدامة وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الطبيعة.

وشارك في الفعالية عدد من المتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تضمنت أنشطة توعوية وتطبيقية متنوعة هدفت إلى ترسيخ مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع الوعي البيئي لدى المشاركين من مختلف الفئات.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تجسد التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتعكس مفهوم المسؤولية المجتمعية الحقيقية.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تحرص على تنفيذ مبادرات بيئية مستمرة في مختلف المحافظات، تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر السلوك الإيجابي تجاه البيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتضمنت الفعالية محاضرات توعوية وورش عمل تطبيقية حول أهمية إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، إلى جانب ندوة تعريفية تناولت أهمية محمية وادي دجلة والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به.

واختتمت الفعالية بتنظيم حملة نظافة موسعة داخل محمية وادي دجلة، أسفرت عن جمع نحو 390 كيلوجرامًا من المخلفات، في خطوة تعكس الوعي البيئي وروح العمل الجماعي لدى المشاركين.

وتواصل وزارة البيئة تنفيذ برامج وأنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، تأكيدًا لدور المواطن كشريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

