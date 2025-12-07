الأحد 07 ديسمبر 2025
اقتصاد

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

18 حجم الخط

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الأحد، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 100 جنيه و105 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها أمس.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 102 إلى 107 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة. 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 102 إلى 107 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 105 إلى 110 جنيهات في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 111 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها أمس.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيها إلى 113 جنيها.

