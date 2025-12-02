الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك التجاري الدولي يجدد دعمه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

مؤسسة البنك التجاري
مؤسسة البنك التجاري
18 حجم الخط

أعلن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن تجديد التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، بهدف تغطية تكاليف علاج 403 من مرضى الحروق في الأقسام الداخلية والخارجية بالمستشفى

ويأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة الناجحة التي انطلقت عام 2022، والتي تضمنت تجهيز غرفة عناية مركزة لمرضى الحروق من الأطفال، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات المستشفى على استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمات طبية متخصصة لهم.

وأكدت مؤسسة البنك التجاري الدولي أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لدعم المبادرات الصحية التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم، مشيرة إلى أن الاستثمار في الصحة يعد من أهم المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المؤسسة في خدمة المجتمع.

وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي البنك التجاري الدولي – مصر CIB ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر: “نؤمن في مؤسسة البنك التجاري الدولي أن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر أمانًا وعدالة للمجتمع، وتجديد تعاونا مع مستشفى أهل مصر يأتي انطلاقًا من التزامنا بمساندة الفئات الأولى بالرعاية، ودعم المؤسسات الطبية الرائدة في تقديم خدمات متخصصة لمرضى الحروق. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة الإنسانية التي تعطي الأمل وتغير حياة مئات الأسر.”

آثار الحروق جسديًا ونفسيًا

ومن جانبها، ثمّنت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم رسالة المستشفى، لافتة إلى أن مساهمة مؤسسة البنك التجاري الدولي تُعد نموذجًا يُحتذى به في تكامل الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت السويدي أن استمرار الشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية الاستثمار في القطاع الصحي، ليس فقط لتوفير العلاج اللازم لمرضى الحروق، وإنما أيضًا لمنحهم ولأسرهم الأمل في مستقبل أفضل، مشددة على أن مثل هذه المبادرات تُمثل طوق نجاة للآلاف من الحالات التي تعاني من آثار الحروق جسديًا ونفسيًا.

ويعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، صرحًا طبيًا رائدًا في هذا المجال، يقدم خدمات علاجية متكاملة للمريض بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، ويعتمد على تعزيز إمكانياته من خلال توفير أحدث الحلول والتقنيات الطبية المتطورة، إلى جانب فريق طبي وتمريضي متميز ومدرب على أحدث أساليب العلاج لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

CIB البنك التجارى الدولى البنك التجاري البنك التجاري الدولي – مصر CIB الحالات الحرجة المبادرات الصحية هبة السويدى عمرو الجنايني مؤسسة البنك التجاري الدولي مستشفى اهل مصر

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بالأرقام، نصيب الأحزاب والمستقلين من مقاعد البرلمان في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

كأس العرب، منتخب المغرب يفتتح مشواره بفوز مهم على جزر القمر

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

بعد تخفيض حصة صرف الأسمدة، خبير غذاء يوجه رسالة لرئيس الوزراء ويكشف تحايل إحدى الوزارات

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads