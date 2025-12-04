شعبة الدواجن: السوق المصرية لا تمتلك المعايير والآليات لتوقع حركة الأسعار

18 حجم الخط

ما زالت أسعار الدواجن عند معدلاتها المنخفضة، التي لا تتخطى لـ 61 جنيهًا في المزارع، و75 جنيهًا كأقصى سعر للكيلو في المحال التجارية، الأمر الذي يثير مخاوف المواطنين من عودة أسعار الدواجن لارتفاع خلال شهر يناير المقبل وبالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يحل في منتصف فبراير المقبل.

فهل أسعار الدواجن مرشحة لكسر حاجز الانخفاضات لمنحنى صعودي خلال هذه الفترة؟

أسعار الدواجن ما زالت عند مستوياتها المنخفضة

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن أسعار الدواجن ما زالت عند مستوياتها المنخفضة، وذلك بفضل أن الإنتاج جيد، إذ وفقًا للتقارير الرسمية فنحن أنتجنا نحو 1.6 مليار دجاجة.

الدكتور عبدالعزيز السيد

وأشار السيد لـ “فيتو” إلى أنه لا يوجد أي مشكلات إنتاجية لدى المربين، وهذا واضح من تدني أسعار الفراخ، وزيادة المعروض منها في الأسواق.

وعن التوقعات بشأن عودة أسعار الدواجن للارتفاع خلال الفترة المقبلة، أوضح أن السوق المصرية لا تملك المعايير والآليات التي من خلالها نستطيع توقع حركة السوق المستقبلية وحالة الأسعار، فمثلًا يمر السوق حاليًا بحالة من انخفاض أسعار الدواجن، رغم أن تكلفة إنتاجها أعلى من سعر البيع، وهذا عكس المتوقع.

وأضاف أنه مع دخول فصل الشتاء فإن تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع مع ارتفاع تكاليف التدفئة وتوفير التحصينات واللقاحات، ولكن بالرغم من توقعات زيادة تكلفة الإنتاج إلا أن ذلك ليس مؤشرًا لارتفاع سعر الفراخ، خاصة إذ تناسب المعروض مع طلبات الشراء.

وجدد «السيد» مطالبه بضرورة وجود معادلة سعرية تحقق العدالة بين حصول المربين على تكلفة الإنتاج إلى هامش ربح مناسب، وسعر مناسب للمواطنين يتناسب وظروفهم المادية، فضلًا عن حاجة صناعة الدواجن الماسة إلى أليات واضحة لضبط السوق، مع انضباط الحلقات الوسيطة.

وقدم الدكتور عبد العزيز السيد نصيحة للمواطنين لتفادي أي تحركات سعرية خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا: «أنصح المواطنين في ظل تدنى أسعار الدواجن الحالية، بتخزين ما يحتاجونه وانتهاز فرصة انخفاض أسعار الدواجن مع الوفرة الحالية في الإنتاجية، خاصة وأن صلاحية الدواجن تصل لـ 12 شهرًا، وعليه يستطيع المواطنين شراء ما يحتاجونه خلال شهر رمضان خلال الفترة الحالية».

واستطرد: إن وفرة الإنتاجية الحالية من الدواجن هي حافز للمواطنين لتخزين احتياجاتهم من الفراخ، تحسبًا لأي تحركات سعرية مستقبلية، وهذا على عكس فترات سابقة كان إنتاجية الدواجن خلالها منخفضة، وكانت الشعبة تناشد المواطنين بالشراء على قدر الاحتياج فقط دون اللجوء إلى التخزين وقتها، فالفيصل هنا هو وفرة المعروض وزيادة الإنتاجية وعليه لا يوجد تأثير سلبي على السوق في حالة زيادة الشراء بهدف تخزينها للفترات المقبلة.

