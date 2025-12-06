ارتفاع تدريجي في أسعار الدواجن بالبحيرة والرومي البلدي يسجل 150 جنيها (فيديو)

18 حجم الخط

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافطة البحيرة اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعًا تدريجيا في بعض الأسعار واستقرارا في الآخر.

ارتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة



ويسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 68 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 55 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 125 جنيهًا للكيلو الواحد.





كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 110 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 150 جنيها والأبيض 125 للكيلو الواحد والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيه والبط المولار 90 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 120 جنيها، وسجلت أيضا الأرانب 125 جنيها وكيلو البانيه بسعر 150 وأجنحة الدواجن بسعر 40 جنيها والكبد والقوانص 80 وزوج الحمام بسعر 150 جنيها.





وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بمحافظة البحيرة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في بعض الأنواع وارتفاعا في الآخر، ويرجع ذلك الارتفاع بسبب استقرار درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي ارتفعت الأسعار بشكل تدريجي.

