محاذير يجب اتباعها عند تناول البنجر حفاظا على الصحة

البنجر
البنجر
البنجر من الخضراوات الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد وهو مهم لعلاج أنيميا فقر الدم.

والبنجر له فوائد عظيمة، وينصح الخبراء بتقديمه للكبار والصغار باكثر من طريقة سواء عصير او تقطيعه فى السلطة أو كمقبلات لذيذة شهية.

محاذير تناول البنجر

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن البنجر له قيمة غذائية عالية، ومهن لمرضى الضغط والسكر والكوليسترول والدورة الدموية ويعتبر غذاء وظيفي لتنظيف الكبد من السموم، ولكن قبل استخدامه يحب اتباع بعض النصائح حتى لا يضر الصحة، منها:-

 

البنجر 
البنجر 
  • البدء بكميات صغيرة، إذا كانت أول مرة يتم تناول البنجر فيها نيء فيجب تجربة نصف ثمرة صغيرة أو ربع كوب مبشور، لنرى كيف يتفاعل الجسم معه إذا لم يحدث شيء يتم الزيادة تدريجيا.
  • إذا كانت المعدة حساسة أو بها غازات يجب أن يكون البنجر مطبوخ بدل النيئ، لأنه ألطف على المعدة، وأليافه أسهل في الهضم، ويسبب غازات أقل
  • إذا كان الضغط منخفضا يجب تناول البنجر باعتدال لأن النترات فيه يمكن أن تخفض الضغط بشكل زائد، ويفضل عدم شرب عصير بنجر مركز.
  • فى حالة الإصابة بمشاكل كلى أو حصوات يحب تقليل البنجر أو تناوله مطبوخ لأن نسبة الاوكسالات فى البنجر عالية، لذا يجب الإقلال منه وتناول ماء وفير فى حال تناوله.
  • فى حالة الإصابة بالنقرس يفضل تناوله مرتين فقط فى الأسبوع وبكمية صغيرة، وتجنب العصير المركز لأنه يرفع حمض اليوريك أسرع.
  • يفضل تناوله مع طعام يحتوى على الكالسيوم لتقليل امتصاص الاوكسالات، مثل لبن، أو زبادي، أو جبنة، أو سمسم، والكالسيوم يرتبط بالأوكسالات ويقلل ترسبها في الكلى.
  • غسله وتقشيره جيدا، لتجنب أي ملوثات أو معادن ثقيلة يمكن أن تكون لاصقة من التربة.
  • اذا تغير لون البول أو البراز فلا داعى للقلق لأن هذا طبيعي ويحدث لـ 15% من الأشخاص، ويعود إلى اللون الطبيعي بعدها بيوم او اثنين.
  • البنجر المطبوخ  أفضل لمرضى المعدة والقلب والكلى، لأنه أسهل في الهضم، وأقل في الأوكسالات، وما زال غني بالفيتامينات.
  • عدم شرب البنجر المركز يوميا لأن الإفراط في تناوله يسبب هبوط ضغط الدم والغازات وزيادة الاوكسالات واضطرابات فى البطن، فيكفى من 2 إلى 3 أكواب فى الأسبوع.
أخصائي: البنجر مضاد أكسدة قوي ومهم لصحة النساء

للمرأة بعد سن الأربعين، البنجر لشباب دائم ونفسية متزنة

