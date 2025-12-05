الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

حلمي طولان،فيتو
حلمي طولان،فيتو
18 حجم الخط

 قال حلمي طولان المديرالفني  لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، إن إصابة كريم فؤاد لاعب الفراعنة، خسارة كبيرة لنا خصوصا أنه لاعب سريع وكنا نحتاجه  في البطولة.

وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أن عدم تسجيل الأهداف جاء بسبب التسرع ومحتاجين تركيز وهدوء في إنهاء الهجمات، خاصة، وأن مباراة الكويت الماضية شهدت العديد من الفرص الضائعة المؤكدة أمام مرمى الأزرق".

ويستعد منتخب مصر  لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب الامارات، فيتو
منتخب الامارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

استبعاد كريم فؤاد  قائمة من منتخب مصر

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة من 4 إلى 6 اسابيع وبالتالي تأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر المشارك في كأس العرب منتخب مصر منتخب الإمارات موعد مباراة مصر والإمارات مباراة مصر ضد الإمارات

مواد متعلقة

تقارير إنجليزية: الحكومة السعودية ستمول صفقة محمد صلاح

منتخب مصر المشارك بكأس العرب يؤدي صلاة الجمعة بجانب نظيره السوري

الدرندلي والتوأم أمام البيت الأبيض قبل سحب قرعة كأس العالم 2026 (صورة)

المباريات التي سيغيب عنها ألكساندر أرنولد عن ريال مدريد

طبيب منتخب المغرب يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي ومدة غيابه

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ألكسندر أرنولد

أزمة تضرب منتخب مصر المشارك بكأس العرب بعد إصابة كريم فؤاد، ما القصة؟

بعد إصابته، استبعاد كريم فؤاد من قائمة الفراعنة ببطولة كأس العرب

الأكثر قراءة

طولان يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد (فيديو)

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

من 19 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، مزارعو الغربية يستغيثون بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف (فيديو)

ياسين منصور: الأهلي يمتلك أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

الزمالك يفوز علي الأهلي 22ـ20 في دوري المحترفين لكرة اليد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads