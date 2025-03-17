فوائد البنجر، ديتوكس طبيعي ومقوي للذاكرة ومضاد للالتهابات

يُعتبر البنجر الأحمر أو "الشمندر" من الخضروات الجذرية الشهيرة التي تتميز بلونها الأحمر القاني وطعمها الحلو اللاذع، ويُستخدم في إعداد السلطات والعصائر، كما يُستخرج منه صبغات طبيعية.



ويُعرف البنجر الأحمر منذ العصور القديمة كغذاء ودواء في آنٍ واحد، نظرًا لما يحتوي عليه من عناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البنجر الأحمر كنز من الفوائد الصحية التي لا يُستهان بها، من تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، إلى دعم الكبد ومحاربة الالتهابات، فهو غذاء يجمع بين القيمة الغذائية العالية والفوائد الوقائية.



أهم فوائد البنجر الأحمر للصحة

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد البنجر الأحمر الصحية والغذائية.

1. مصدر غني بالعناصر الغذائية

يحتوي البنجر الأحمر على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن التي تجعل منه غذاءً متكاملًا. من أهم هذه العناصر:

الحديد: وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم (الأنيميا).

الفولات (فيتامين B9): مهم لصحة الدماغ والوظائف العصبية، ويُوصى به للحوامل لحماية الأجنة من التشوهات.

فيتامين C: مضاد أكسدة قوي يعزز المناعة ويقوي الأوعية الدموية.

البوتاسيوم: ضروري لتنظيم ضغط الدم والوظائف العضلية.

الألياف الغذائية: تُعزز الهضم وتُساهم في الشعور بالشبع.

2. تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم

يُعتبر البنجر الأحمر من أفضل الأطعمة التي تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع. ويعود ذلك إلى احتوائه على مركبات النترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم وخفض الضغط.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تناول عصير البنجر بانتظام يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات ضغط الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

3. تعزيز الأداء الرياضي

أصبح البنجر الأحمر مشروبًا شهيرًا بين الرياضيين، خاصة قبل التمارين الرياضية. فبفضل احتوائه على النترات، يُساهم البنجر في تحسين كفاءة الأوعية الدموية وزيادة تدفق الأكسجين إلى العضلات، ما يؤدي إلى تحسين الأداء البدني وتقليل الشعور بالإرهاق.

وقد أظهرت أبحاث أن شرب عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة يُساعد على زيادة قدرة التحمّل والقيام بتمارين لفترات أطول.

4. محاربة الالتهابات

البنجر الأحمر غني بمركبات مضادة للالتهابات مثل البيتالين. وقد أثبتت الدراسات أن هذه المركبات تُساعد في تقليل التهابات الجسم المزمنة، والتي ترتبط بأمراض خطيرة مثل السكري، وأمراض القلب، والسرطان. لذا، فإن تناول البنجر بانتظام قد يُساهم في حماية الجسم من الالتهابات الضارة.

5. تحسين وظائف الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في البنجر تُساعد في تحسين الهضم ومنع الإمساك، حيث تعمل على تحفيز حركة الأمعاء وتنظيف الجهاز الهضمي.

كما أن البنجر يحتوي على مركبات البريبيوتيك التي تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يُعزز مناعة الجسم ويُحسن امتصاص المغذيات.

6. تعزيز وظائف الدماغ

مع التقدم في العمر، يقل تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتركيز. وهنا يأتي دور البنجر الأحمر، إذ أن النترات الموجودة فيه تُساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُحافظ على القدرات العقلية.

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب عصير البنجر بانتظام قد يُساعد كبار السن على تعزيز وظائفهم العقلية وتقليل احتمالات الإصابة بالخرف أو الزهايمر.

7. دعم وظائف الكبد وإزالة السموم

يُعتبر البنجر من الخضروات المفيدة جدًا لصحة الكبد، حيث يحتوي على مركبات تساعد الكبد على التخلص من السموم بكفاءة.

ويُساهم البنجر في زيادة إنتاج الأنزيمات التي تدعم عملية "إزالة السموم" أو "الديتوكس"، كما يُساعد في حماية الكبد من تراكم الدهون الضارة.

8. مضاد طبيعي للأكسدة ومحاربة السرطان

البنجر الأحمر غني بمضادات الأكسدة مثل البيتالين وفيتامين C، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة، وهي جزيئات تضر خلايا الجسم وتزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

وقد أظهرت دراسات معملية أن مستخلص البنجر يُمكن أن يُبطئ نمو الخلايا السرطانية في بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

9. مفيد للمرأة الحامل

يحتوي البنجر على نسبة عالية من حمض الفوليك (فيتامين B9) الضروري جدًا للمرأة الحامل، إذ يُساعد في تكوين الجهاز العصبي للجنين، ويقي من التشوهات الخلقية. كما يُساهم في إنتاج خلايا الدم الجديدة، ما يُفيد الحامل التي تحتاج لمستويات مرتفعة من الحديد والفيتامينات.

10. المساعدة في إنقاص الوزن

يتميز البنجر بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله غذاء مثاليًا للراغبين في إنقاص الوزن.

تناول البنجر يُشعر الشخص بالشبع لفترة أطول، ويُقلل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام، بالإضافة إلى تحسين الهضم، ما يُعزز من كفاءة النظام الغذائي.

فوائد البنجر للصحة

طرق تناول البنجر



للحصول على فوائده المتعددة، يمكن تناول البنجر بأشكال مختلفة:

عصير البنجر: واحد من أشهر الطرق، ويمكن إضافة الجزر أو التفاح لتحسين الطعم.

سلطة البنجر: مسلوق أو مشوي مع إضافة زيت الزيتون وعصير الليمون.

شوربة البنجر: مثل "البورش" المشهورة في المطبخ الروسي.

إضافته إلى الأطعمة: يمكن بشره أو تقطيعه إلى شرائح وإضافته للسلطات أو الساندويشات.













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