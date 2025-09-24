16 فائدة صحية لتناول البنجر، أبرزها الحماية من الجلطات ويعزز صحة الكبد

فوائد البنجر، البنجر من الخضراوات التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم حيث يستخدم في عمل المقبلات والعصائر وله عشاق كثيرون.

وفوائد البنجر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة وهو يعتبر علاج فعال للقضاء على أنيميا فقر الدم.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البنجر أو الشمندر الأحمر من الخضروات الجذرية التي تتميز بلونها الأحمر القوي وطعمها المميز، ويعتبر من الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية المتنوعة التي تدعم الجسم والعقل.

وأضافت منى، عرف البنجر منذ القدم كغذاء وعلاج طبيعي، حيث استخدمه الرومان واليونانيون القدماء لتقوية الجسم وتحسين الأداء البدني، ومع الدراسات الحديثة، تأكدت أهميته الكبيرة للصحة العامة.

القيمة الغذائية للبنجر

وتابعت، يحتوي البنجر على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة، حيث يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن مثل:

فيتامين C الذي يعزز المناعة.

فيتامينات B خاصة حمض الفوليك المهم لصحة الدم والمرأة الحامل.

معادن مثل البوتاسيوم، والمنجنيز، والحديد، والمغنيسيوم.

ألياف غذائية تحسن من صحة الجهاز الهضمي.

مضادات أكسدة قوية مثل البيتالين المسؤولة عن اللون الأحمر البنفسجي للبنجر.

فوائد البنجر

فوائد البنجر الصحية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أن من فوائد البنجر التي تدفعنا لتناوله:

يساعد البنجر في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

يعرف البنجر بأنه "غذاء الرياضيين"، حيث تساهم النترات فيه في تحسين كفاءة العضلات وزيادة القدرة على التحمل، مما يجعله مشروب طبيعي مثالي قبل التمارين الرياضية.

يحتوي البنجر على مركبات تساعد الكبد على التخلص من السموم بشكل طبيعي، وتحفز إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن تنقية الدم ودعم صحة الكبد.

بفضل فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد البنجر على حماية الجسم من الالتهابات وتقوية جهاز المناعة لمقاومة الأمراض.

الألياف الموجودة في البنجر تساهم في تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

البنجر غني بالحديد وحمض الفوليك، مما يجعله مفيد في تحسين إنتاج كريات الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا خاصة عند النساء الحوامل.

النترات في البنجر تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يساعد في تحسين التركيز والذاكرة، والوقاية من التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر.

يحتوي البنجر على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي ترتبط بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

مضادات الأكسدة والحديد الموجودان في البنجر يساهمان في تحسين نضارة البشرة، والتقليل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما يساعد الحديد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

يعتبر البنجر قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يمنح إحساس بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يساعد في التحكم بالوزن.

