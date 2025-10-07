اجعليه أساسيا في نظامك الغذائي، فوائد البنجر لصحة الدم والشعر

فوائد البنجر لصحة الدم والشعر، يُعتبر البنجر، أو الشمندر كما يُعرف في بعض الدول العربية، من أكثر الخضروات فائدة للجسم، فهو ليس مجرد مكوّن ملوّن يُضاف للسلطات والعصائر، بل يُعدّ منجمًا من الفيتامينات والمعادن التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة الدم وتحسين مظهر الشعر ولمعانه.





يتميّز البنجر بلونه الأحمر الأرجواني الغني الذي يعكس احتواءه على مركبات فريدة من نوعها مثل البيتالين، وهي مضادات أكسدة قوية تُساهم في تنقية الجسم وتحسين وظائفه الحيوية.



أكدت الدكتورة اماندا كالدويل استشاري التغذية العلاجية، أن البنجر غذاء متكامل يعزز صحة الدم ويمنح الشعر الحيوية والجمال. فهو يُعيد التوازن للجسم، يُنقّي الدم، يُقوّي فروة الرأس، ويُغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف.



أضافت الدكتورة أماندا، أن إدخال البنجر ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد خطوة بسيطة، لكنها فعّالة لتحسين الصحة العامة والمظهر الخارجي معًا.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة أماندا بالتفصيل، فوائد البنجر لصحة الدم والشعر، وأهم الطرق التي يمكن من خلالها إدخاله في النظام الغذائي اليومي للاستفادة القصوى منه.

أولًا: فوائد البنجر لصحة الدم

زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء

البنجر من أكثر الأطعمة الغنية بالحديد والفولات (فيتامين B9)، وهما عنصران أساسيان في تكوين خلايا الدم الحمراء. تناول البنجر بانتظام يساعد في تحسين إنتاج هذه الخلايا داخل نخاع العظم، مما يساهم في رفع مستوى الهيموغلوبين في الدم ويقي من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا، خصوصًا لدى النساء في فترات الدورة الشهرية أو بعد الحمل والولادة.

تحسين امتصاص الأكسجين

يساعد البنجر على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، وذلك بفضل احتوائه على النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين كفاءة نقل الأكسجين إلى الخلايا. هذه الخاصية تجعل البنجر غذاءً مثاليًا لمن يعانون من الشعور بالتعب المزمن أو ضعف الدورة الدموية.

تنقية الدم من السموم

من الفوائد الرائعة للبنجر أنه يدعم وظائف الكبد التي تعتبر المسؤولة الأولى عن تنقية الدم. فمركبات البيتالين الموجودة فيه تعمل كمضادات أكسدة قوية، تساهم في التخلص من السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، مما يحافظ على نقاء الدم ويعزز المناعة.

موازنة ضغط الدم

تناول كوب من عصير البنجر يوميًا يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث تعمل النترات الموجودة فيه على توسيع الشرايين وتحسين تدفق الدم، مما يقلل العبء على القلب ويقي من الجلطات والسكتات الدماغية. هذه الفائدة تجعل البنجر خيارًا صحيًا ممتازًا لمرضى الضغط والأشخاص الذين يعانون من التوتر العصبي المستمر.

تحسين الدورة الدموية للطاقة والنشاط

أظهرت دراسات عديدة أن شرب عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة يُزيد من قدرة الجسم على التحمل، وذلك لأنه يُحسّن كفاءة نقل الأكسجين للعضلات. هذه الخاصية تنعكس أيضًا على النشاط الذهني والتركيز، حيث يرفع البنجر مستوى الطاقة الطبيعية في الجسم دون الحاجة إلى منبهات صناعية.

فوائد البنجر

ثانيًا: فوائد البنجر للشعر

تحفيز نمو الشعر

يحتوي البنجر على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وهي معادن تُحفّز الدورة الدموية في فروة الرأس وتزيد من تدفق الأكسجين إلى بصيلات الشعر. عندما تتغذى البصيلات جيدًا، يتحفّز نمو الشعر ويقلّ تساقطه. كما أن شرب عصير البنجر أو تدليك فروة الرأس بعصيره المخفف قد يساعد في تقوية الجذور وتحفيز نمو شعر جديد.

مكافحة تساقط الشعر الناتج عن فقر الدم

واحدة من أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعًا عند النساء هي نقص الحديد في الدم. وبما أن البنجر غني بالحديد والفولات، فإنه يعيد توازن الدم ويُحسن تغذية فروة الرأس، مما يقلل من تساقط الشعر بشكل ملحوظ مع الاستخدام المنتظم.

ترطيب الشعر ومنحه اللمعان

البيتالين والكاروتينات ومضادات الأكسدة في البنجر تُساهم في تنشيط فروة الرأس وتغذية الشعر من الداخل، مما يمنحه ملمسًا ناعمًا ولمعانًا طبيعيًا. يمكن استخدام عصير البنجر كمكون في أقنعة الشعر الطبيعية مع زيت جوز الهند أو الزبادي لتغذية الشعر بعمق.

علاج قشرة الرأس وتنقية فروة الرأس

يعمل البنجر كمنقٍ طبيعي لفروة الرأس بفضل خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا. يمكن استخدام عصير البنجر موضعيًا، بعد تخفيفه بالماء أو الخل الطبيعي، لتطهير فروة الرأس والتخلص من القشرة. كما يساعد على موازنة إفراز الزيوت في الفروة، مما يجعله مناسبًا للشعر الدهني.

تلوين طبيعي وآمن للشعر

من الاستخدامات القديمة للبنجر أنه يُستعمل كصبغة طبيعية للشعر. فعند مزجه مع الحناء، يعطي لونًا أحمر داكنًا جميلًا دون أي ضرر كيميائي. كما يمكن استخدامه على الخصلات للحصول على لمسات لونية مميزة بطريقة طبيعية وآمنة.

ثالثًا: طرق الاستفادة من البنجر

عصير البنجر الطازج: أفضل طريقة للحصول على فوائده الكاملة. يمكن خلطه مع الجزر أو التفاح لتخفيف نكهته القوية.

سلطة البنجر: يُسلق البنجر ويُقطع إلى مكعبات صغيرة مع زيت الزيتون وعصير الليمون للحصول على طبق غني بالحديد.

ماسك الشعر: امزجي ملعقتين من عصير البنجر مع ملعقة من زيت جوز الهند وطبقي المزيج على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل.

سناك صحي: يمكن تحميص شرائح البنجر في الفرن لتكون بديلًا رقائق البطاطس غير الصحية.

رابعًا: تحذيرات ونصائح

على الرغم من فوائده الكثيرة، يُفضل تناول البنجر باعتدال، خاصة لدى مرضى السكري لأنه يحتوي على نسبة من السكريات الطبيعية. كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تلون البول أو البراز باللون الوردي أو الأحمر، وهي ظاهرة طبيعية وغير ضارة تُعرف باسم بيتوريا.

