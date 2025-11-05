طريقة عمل سلطة البنجر والجزر، كنز من مضادات الأكسدة

18 حجم الخط

سلطة البنجر والجزر المبشور من الأطباق البسيطة والغنية بالقيمة الغذائية، وتُعد خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن تعزيز مناعته وتحسين صحته بشكل عام، فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

يجمع هذا الطبق بين الطعم الحلو الطبيعي للبنجر والجزر، مع لمسة منعشة من الليمون أو البرتقال، ما يمنحه نكهة مميزة ومظهرًا جذابًا يفتح الشهية، كما أنها سلطة مناسبة لمتبعي الأنظمة الصحية ولمن يرغبون في تحسين صحة البشرة والشعر لكونها غنية بالعناصر الداعمة للجمال الطبيعي من الداخل.

القيمة الغذائية وفوائد هذه السلطة

يُعد البنجر من أهم الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، خصوصًا مركبات البيتالين التي تُعرف بخصائصها القوية في مكافحة الالتهابات ودعم صحة الكبد وتنشيط الدورة الدموية. كما يحتوي البنجر على الحديد، حمض الفوليك، والألياف التي تدعم الجهاز الهضمي وتساعد في تحسين مستوى الهيموجلوبين في الدم.

أما الجزر، فهو مصدر أساسي لفيتامين A ومضادات الأكسدة، خاصة البيتا كاروتين، الذي يحولّه الجسم إلى فيتامين A الضروري لصحة العينين، الجلد، والمناعة. كما يحتوي الجزر على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

عند الجمع بين البنجر والجزر في سلطة واحدة، نحصل على توليفة غذائية متكاملة تُعزز الصحة العامة، تنشط الجسم، وتمنحه طاقة طبيعية، بالإضافة إلى تحسين صحة الجلد ومحاربة علامات الشيخوخة المبكرة بفضل مضادات الأكسدة.

المكونات المطلوبة

مكونات عمل سلطة البنجر

لتحضير سلطة البنجر والجزر المبشور اللذيذة، تحتاجين إلى:

2 ثمرة بنجر متوسطة الحجم

2 ثمرة جزر كبيرة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر

عصير ليمونة كبيرة أو نصف كوب من عصير البرتقال الطازج

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للتحلية)

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

قليل من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الخل التفاح أو العادي (اختياري)

حفنة بقدونس مفروم للتزيين

ملعقة من السمسم أو عين الجمل المجروش (لإضافة قيمة غذائية وقرمشة لذيذة)

طريقة التحضير

اغسلي البنجر جيدًا ثم ضعيه في قدر به ماء على النار حتى يسلق تمامًا. عادةً ما يستغرق البنجر حوالي 40 إلى 60 دقيقة حتى ينضج جيدًا. بمجرد النضج، اتركيه يبرد، ثم قشريه وابشريه بشرة ناعمة أو متوسطة حسب رغبتك.

قشري الجزر واغسليه جيدًا، ثم ابشريه أيضًا.

في وعاء كبير، اخلطي البنجر والجزر المبشورين معًا حتى يتجانسا.

في وعاء صغير، حضّري الصوص عن طريق خلط عصير الليمون أو البرتقال مع زيت الزيتون والعسل والكمون والملح والفلفل والخل إذا رغبتي. قلّبي الصوص جيدًا حتى يمتزج.

اسكبي الصوص على خليط البنجر والجزر وقلبي جيدًا حتى تتوزع النكهات.

زيّني وجه السلطة بالبقدونس المفروم والسمسم أو عين الجمل.

نصائح للتقديم وأفكار إضافية

يمكن تقديم هذه السلطة مباشرة بعد تحضيرها، لكن تركها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم يساعد على امتزاج النكهات بشكل أفضل. كما يمكنك إضافة مكونات أخرى مثل شرائح التفاح الأخضر أو الزبيب لمزيد من الحلاوة الطبيعية، أو القليل من الزنجبيل المبشور لمذاق منعش وفوائد إضافية.

هذه السلطة ليست فقط شهية ومفيدة، بل تمنح الجسم دفعة صحية قوية مليئة بالطاقة والمضادات الحيوية الطبيعية. مناسبة للغداء أو العشاء، وتُعد إضافة مثالية لأي مائدة صحية. إنها وصفة بسيطة وسهلة، ولكن تأثيرها على الجسم والصحة كبير، وستصبح بالتأكيد من الوصفات المفضلة لديك ولعائلتك. بالتأكيد، ستكون هذه السلطة خيارًا رائعًا لكل من يسعى لجسم صحي وبشرة مشرقة وطاقة متجددة طوال اليوم.

