فوائد البنجر، ينظف الكبد وينشط الدماغ ويعزز صحة القلب

فوائد البنجر، البنجر من الخضراوات المهمة والشهيرة، ويستخدم في صناعة الألوان والمخللات والمقبلات والسلطات الشهيرة.

وفوائد البنجر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد والألياف ومضادات الأكسدة، وينصح الخبراء بتناوله لعلاج أنيميا فقر الدم وتقوية المناعة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البنجر، أو الشمندر، من الخضراوات الجذرية التي تتميز بلونها الأحمر الداكن ونكهتها المميزة، ويُستخدم في العديد من الأطباق حول العالم سواء كان مطبوخًا أو في السلطات أو على شكل عصير، ولا يقتصر استخدام البنجر على الطهي فقط، بل أصبح معروفًا بفوائده الصحية المتعددة، مما جعله أحد أبرز الخضروات التي يُنصح بإدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي.

القيمة الغذائية للبنجر

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن البنجر يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل:

فيتامين C، يقوّي المناعة ويساعد على إنتاج الكولاجين.

الحديد، ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.

حمض الفوليك، مهم للمرأة الحامل ولنمو الجنين.

البوتاسيوم، يساهم في تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب.

الماغنيسيوم والألياف، لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

فوائد البنجر للصحة

فوائد البنجر للصحة

وتابعت أن من فوائد البنجر التى تدفع لتناوله الآتي:

تعزيز صحة القلب، أحد أبرز فوائد البنجر هو قدرته على خفض ضغط الدم، حيث يحتوي البنجر على نسبة عالية من النيترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تحسين الأداء الرياضي، وأثبتت دراسات عديدة أن تناول عصير البنجر قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يعزز من القدرة على التحمل ويحسن أداء الرياضيين، السبب في ذلك يعود أيضًا إلى النيترات التي تحسن من كفاءة الأكسجين في الجسم وتقلل من التعب العضلي.

دعم وظائف الدماغ، ومع التقدم في العمر، تنخفض قدرة الدماغ على استقبال الدم بشكل كافٍ، مما قد يؤدي إلى تراجع في الوظائف الإدراكية، وتشير الأبحاث إلى أن النيترات في البنجر يمكن أن تحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يساعد في تقوية الذاكرة والتركيز.

مضاد قوي للأكسدة، ويحتوي البنجر على مادة البيتالين، وهي صبغة طبيعية تعطي البنجر لونه الأحمر الغني وتعد من مضادات الأكسدة القوية، وتساعد هذه المادة في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم، ما ينعكس إيجابا على صحة الخلايا والأنسجة.

تنظيف الكبد وطرد السموم، والبنجر من الأطعمة المفيدة جدًا للكبد، حيث يعمل على دعم إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم، ويُعزز البنجر أيضًا من إنتاج العصارة الصفراوية، مما يسهل عملية الهضم ويمنع تراكم الدهون في الكبد.

تحسين الهضم، حيث يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف، والتي تلعب دورا مهما في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما يساعد في نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ككل.

مفيد لصحة البشرة، وبفضل غناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، يُعد البنجر من العناصر التي تساعد على نقاء البشرة ومقاومة علامات التقدم في العمر، كما أن فيتامين C الموجود فيه يساهم في تجديد خلايا الجلد ومحاربة البقع الداكنة.

الوقاية من بعض أنواع السرطان، وتشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر، وخاصة البيتالين، قد تساهم في تقليل نمو الخلايا السرطانية، خاصةً في حالات سرطان القولون والمعدة.

طرق تناول البنجر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن أنه يمكن تناول البنجر مسلوقا أو مشويا، كما يُستخدم في تحضير العصائر الصحية، ويدخل في أنواع متعددة من السلطات، ويمكن إضافته إلى الحساء أو مع الأرز أو الكينوا.

محاذير تناول البنجر

وحذرت من أنه على الرغم من فوائد البنجر العديدة، إلا أنه يُفضل عدم الإفراط في تناوله لمن يعاني من انخفاض ضغط الدم أو حصى الكلى (بسبب احتوائه على الأوكسالات).

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