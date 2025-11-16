أخصائي: البنجر مضاد أكسدة قوي ومهم لصحة النساء

18 حجم الخط

انتشار الالتهابات بالجسم من المشكلات التي لها مخاطر عديدة أبرزها تلف الأعضاء والخلايا بالجسم، لذا يجب الحذر وعلاج الالتهابات سريعا.

وسبب انتشار الالتهابات بالجسم يرجع إلى الإكثار من تناول الحلوى والوجبات السريعة والمقليات والمنبهات وقلة النوم ما يؤثر على الصحة العامة بشكل سلبي.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن التغذية الخاطئة وسلوكيات الحياة الخاطئة أيضا تزيد الالتهابات بالجسم مايسبب الشعور بالتعب والارهاق وزيادة الوزن والشعور بعدم وجود طاقة بالجسم، لذا يجب التغلب على هذه الالتهابات للحفاظ على نشاط الجسم وتعزيز الصحة العامة.

وأضاف مسعد، أن التخلص من الالتهابات بالجسم يأتى عن طريق التغذية السليمة وتناوله الألياف لأنها غنية بمضادات الأكسدة، مع شرب الماء الوفير وتنظيم مواعيد النوم وممارسة الرياضة يوميا مع التركيز على تمارين المقاومة.

فوائد البنجر

البنجر أفضل مضاد للالتهاب

وتابع، أن هناك نوع واحد من الطعام يعد من أكثر الأطعمة المضادة للالتهابات فى العالم، وهو البنجر، وملعقة صغيرة منه تقلل الالتهابات فى الجسم بنسبة أكثر من 60% من تأثير الزنجبيل والكركم مجتمعين معا، وكان يستخدم فى دول آسيا منذ القدم فى العلاج، ويتم تناوله كما هو فى السلطة أو عصير ويجب تناوله مرتان يوميا.

فوائد البنجر

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أن من فوائد البنجر:-

زيادة تدفق الدم

تقوية عضلة القلب

توسيع الأوعية الدموية

تحسين الدورة الدموية للأطراف

زيادة الطاقة

تخفيف الألم والتشنجات العضلية

تحسين جود النوم

يساعد فى إنقاص الوزن لأنه يوسع الأوعية الدموية مايساعد على تشبع الجسم بالاكسجين وهو الذي يحرق الدهون.

وأضاف اخصائي التغذية، أن البنجر يساعد الجسم فى إنتاج مادة أكسيد النتريت، التى تساعد على توسيع الأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم، وبالتالى تساعد فى تقليل الجلطات بشكل جيد جدا، وتقليل التورم والارتشاح، والبنجر مهم جدا ابتداء من عم الأربعين 40 الاربعين لأنه يقلل الارهاق، ويقلل الام الجسم، ويبطيء شيب الشعر.

